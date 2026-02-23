Достижения.рф

«Ты сумасшедший человек!»: Тимур Родригез нашёл подарок от Кати Кабак в духовке

Катя Кабак спрятала подарки для Тимура Родригеза в духовке и морозилке
Екатерина Кабак и Тимур Родригез (Фото: Instagram* @katekabak)

Актриса Екатерина Кабак устроила для Тимура Родригеза необычный праздничный квест. Об этом стало известно из ​личного блога артистки.



Екатерина оригинально поздравила мужа с Днём защитника Отечества. Родригез искал спрятанные подарки по всей квартире, следуя подсказкам.

Сначала комик нашёл свёртки в морозилке и посудомоечной машине. Затем очередной сюрприз ждал его в духовке.

«Ты сумасшедший человек! Ну ты что делаешь? Мне одного подарочка хватит, мне вообще никаких подарочком не надо!» — заявил Тимур.
Телеведущий попросил жену не баловать его, но та настояла, чтобы он забрал и этот подарок. Что именно подарила актриса, пара не показала, но опубликовала в соцсетях романтичное видео с объятиями.

Ранее журналист Отар Кушанашвили удивился доходам Родригеза после развода.

Читайте также:

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0