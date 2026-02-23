«Ты сумасшедший человек!»: Тимур Родригез нашёл подарок от Кати Кабак в духовке
Катя Кабак спрятала подарки для Тимура Родригеза в духовке и морозилке
Актриса Екатерина Кабак устроила для Тимура Родригеза необычный праздничный квест. Об этом стало известно из личного блога артистки.
Екатерина оригинально поздравила мужа с Днём защитника Отечества. Родригез искал спрятанные подарки по всей квартире, следуя подсказкам.
Сначала комик нашёл свёртки в морозилке и посудомоечной машине. Затем очередной сюрприз ждал его в духовке.
«Ты сумасшедший человек! Ну ты что делаешь? Мне одного подарочка хватит, мне вообще никаких подарочком не надо!» — заявил Тимур.Телеведущий попросил жену не баловать его, но та настояла, чтобы он забрал и этот подарок. Что именно подарила актриса, пара не показала, но опубликовала в соцсетях романтичное видео с объятиями.
