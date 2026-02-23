«Ты сумасшедший человек!»: Тимур Родригез нашёл подарок от Кати Кабак в духовке

23 февраля 2026, 20:08

Катя Кабак спрятала подарки для Тимура Родригеза в духовке и морозилке

Екатерина Кабак и Тимур Родригез (Фото: Instagram* @katekabak)

Актриса Екатерина Кабак устроила для Тимура Родригеза необычный праздничный квест. Об этом стало известно из ​личного блога артистки.





Екатерина оригинально поздравила мужа с Днём защитника Отечества. Родригез искал спрятанные подарки по всей квартире, следуя подсказкам.



Сначала комик нашёл свёртки в морозилке и посудомоечной машине. Затем очередной сюрприз ждал его в духовке.

«Ты сумасшедший человек! Ну ты что делаешь? Мне одного подарочка хватит, мне вообще никаких подарочком не надо!» — заявил Тимур.