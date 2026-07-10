Звезда «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг проиграла суд парфюмерному блогеру
Победительница 15-го сезона «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг, ныне позиционирующая себя как Томас Джером Ньютон*, подала иск о защите чести и достоинства на пять миллионов рублей против бизнес-партнера — парфюмерного блогера Кирилла Хайкина. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По его информации, экстрасенс в течение года пыталась негативно повлиять на жизнь блогера. Ванг «втерлась в доверие на почве общего интереса к духам», помогала с проектами, а затем начала травлю с фейковых страниц: рассылала фальшивые досудебные претензии и фотографии дверей родительской квартиры Хайкина.
Блогеру удалось вычислить обидчицу после «контролируемого слива» дезинформации. Он сообщил ясновидящей ложные сведения, которые вскоре всплыли в одной из угроз. После того как Хайкин поделился этой историей с подписчиками, экстрасенс подала против него иск о клевете. Однако суд встал на сторону парфюмера, признав обвинения несостоятельными.
При этом в суде блогера поддержали друзья и знакомые Ванг. По их словам, она и раньше угрожала людям и отправляла анонимные сообщения после мелких ссор. Сам Хайкин от комментариев отказался.
Уточняется, что в 2025 году на экс-участницу телешоу уже писали заявление в полицию о причастности к террористической деятельности. А в июне 2019-го Ванг неожиданно заявила, что она на самом деле мужчина*, сменила имидж и занялась парфюмерией.
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