Звезда «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг проиграла суд парфюмерному блогеру

10 июля 2026, 15:42

Блогер Кирилл Хайкин выиграл суд у ведуньи Джулии Ванг после травли в соцсетях

Джулия Ванг (Фото: Инстаграм**/thomaswinsor.real)

Победительница 15-го сезона «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг, ныне позиционирующая себя как Томас Джером Ньютон*, подала иск о защите чести и достоинства на пять миллионов рублей против бизнес-партнера — парфюмерного блогера Кирилла Хайкина. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.