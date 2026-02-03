«Чуть не всплакнула»: Екатерина Климова впервые отреагировала на слух о своей смерти

03 февраля 2026, 22:46

Актриса Екатерина Климова высказалась о фейковой новости о кончине

Екатерина Климова (Фото: Instagram* / @klimova_ekaterina)

48-летняя актриса Екатерина Климова впервые прокомментировала абсурдные слухи о своей смерти, которые недавно появились в интернете.





В интервью ТВ Mail артистка призналась, что была ошарашена и немного растрогана увиденным.





«Я вчера увидела в интернете новость о том, что я умерла. Кто-то там красивое видео такое сделал: "Она ушла от нас так рано. Она занималась благотворительностью, и такие роли прекрасные". Я чуть не всплакнула. Мне было как-то… Даже не могу описать свои ощущения», — поделилась Климова.