«Чуть не всплакнула»: Екатерина Климова впервые отреагировала на слух о своей смерти
Актриса Екатерина Климова высказалась о фейковой новости о кончине
48-летняя актриса Екатерина Климова впервые прокомментировала абсурдные слухи о своей смерти, которые недавно появились в интернете.
В интервью ТВ Mail артистка призналась, что была ошарашена и немного растрогана увиденным.
«Я вчера увидела в интернете новость о том, что я умерла. Кто-то там красивое видео такое сделал: "Она ушла от нас так рано. Она занималась благотворительностью, и такие роли прекрасные". Я чуть не всплакнула. Мне было как-то… Даже не могу описать свои ощущения», — поделилась Климова.Актриса подчеркнула, что подобные фейки не должны отвлекать её от творческой работы и личной жизни. Она также прокомментировала слухи о конфликте с бывшим мужем, актёром Игорем Петренко, из-за долгов по алиментам, отметив, что предпочитает не выносить свои семейные вопросы на публику.