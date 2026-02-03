«Ушла эпоха»: Алёна Шишкова продала легендарный подарок Тимати
Алёна Шишкова рассталась с машиной от Тимати спустя 12 лет
Алёна Шишкова закрыла важную главу своей жизни — модель продала автомобиль, который Тимати подарил ей в 2014 году в честь рождения их дочери Алисы. Об этом сообщает Super.
Речь идёт о знаменитом «гелике», с которым у Алёны связано больше десяти лет личных воспоминаний.
О продаже машины Шишкова рассказала в своём Telegram-канале. По её словам, решение далось непросто: за 12 лет автомобиль стал для неё почти символом целой эпохи. Тем не менее модель призналась, что пришло время двигаться дальше.
«Всё. Ушла эпоха. Не без сожаления я с ним рассталась, но пора! Желаю ему хороших дорог с новым владельцем», — написала Алёна, попрощавшись с машиной без скандалов и громких заявлений.Несмотря на расставание много лет назад, Алёна Шишкова и Тимати сумели сохранить тёплые и уважительные отношения. Более того, модель по-прежнему тесно общается с семьёй рэпера: мама Тимати, Симона Черноморская, активно участвует в жизни и воспитании их дочери Алисы.