«Сердце кровью обливается»: Бородина впервые разрешила дочери кардинально сменить образ
Старшая дочь Ксении Бородиной решилась на стрижку
Ксения Бородина пережила один из самых волнительных моментов для любой мамы — старшая дочь Маруся решилась на стрижку. Об этом сообщает Super.
Звёздная телеведущая показала преображение ребёнка в личном блоге, честно признавшись: наблюдать за процессом ей было непросто.
По словам Ксении, она долгое время не разрешала дочери убирать длину волос. Подписчики регулярно писали, что Марусе пора позволить самой принимать такие решения, и вот этот день всё-таки настал.
«Ну что, случился тот самый день, о котором писали мои подписчики и говорили, что надо разрешить ребёнку постричь волосы. Я на это смотреть не буду, честно. Сердце кровью обливается», — эмоционально поделилась Бородина, не скрывая, что далось ей это решение с трудом.Позже телеведущая всё же показала результат и призналась, что изменения уже произошли.
Сама Маруся, в отличие от мамы, осталась полностью довольна новым образом и уверенно наслаждалась результатом визита в салон. А Бородиной, похоже, остаётся только смириться с тем, что её дочь взрослеет и всё чаще делает собственный выбор.