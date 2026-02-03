«Сердце кровью обливается»: Бородина впервые разрешила дочери кардинально сменить образ

03 февраля 2026, 22:20

Старшая дочь Ксении Бородиной решилась на стрижку

Ксения Бородина (Фото: Instagram* / @borodylia)

Ксения Бородина пережила один из самых волнительных моментов для любой мамы — старшая дочь Маруся решилась на стрижку. Об этом сообщает Super.





Звёздная телеведущая показала преображение ребёнка в личном блоге, честно признавшись: наблюдать за процессом ей было непросто.



Дочь Ксении Бородиной (Фото: Telegram / @borodylia0803) По словам Ксении, она долгое время не разрешала дочери убирать длину волос. Подписчики регулярно писали, что Марусе пора позволить самой принимать такие решения, и вот этот день всё-таки настал.





«Ну что, случился тот самый день, о котором писали мои подписчики и говорили, что надо разрешить ребёнку постричь волосы. Я на это смотреть не буду, честно. Сердце кровью обливается», — эмоционально поделилась Бородина, не скрывая, что далось ей это решение с трудом.