«Чуть не загубил»: Семенович рассказала о кошмаре после пластической операции
Анна Семенович рассказала о последствиях неудачной пластической операции
Певица Анна Семенович в личном блоге рассказала о неудачном опыте пластической операции. Артистка решилась на хирургическое вмешательство десять лет назад.
По словам Семенович, на тот момент она считала, что публика замечает только её грудь, а не профессиональные достижения в спорте или шоу-бизнесе. Это и стало причиной обращения к пластическому хирургу.
«Пошла на операцию по уменьшению груди, и сделали мне её очень плохо. Криворукий врач чуть меня не загубил. Долго не заживала грудь. Это был кошмар», — раскрыла Анна.Для исправления последствий ей потребовалась помощь другого специалиста, который провёл повторную операцию. Как пояснила артистка, на восстановление у неё ушло около полутора лет. В этот период она практически не работала из-за плохого самочувствия. Семенович отметила, что нашла поддержку в занятиях психологией.