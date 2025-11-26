«Чуть не загубил»: Семенович рассказала о кошмаре после пластической операции

26 ноября 2025, 21:31

Анна Семенович рассказала о последствиях неудачной пластической операции

Анна Семенович (Фото: Telegram @annsemenovich)

Певица Анна Семенович в личном блоге рассказала о неудачном опыте пластической операции. Артистка решилась на хирургическое вмешательство десять лет назад.





По словам Семенович, на тот момент она считала, что публика замечает только её грудь, а не профессиональные достижения в спорте или шоу-бизнесе. Это и стало причиной обращения к пластическому хирургу.

«Пошла на операцию по уменьшению груди, и сделали мне её очень плохо. Криворукий врач чуть меня не загубил. Долго не заживала грудь. Это был кошмар», — раскрыла Анна.