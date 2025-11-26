«14 томов доказательств»: Алексей Чадов заставил партнёра заплатить 60 млн рублей
Алексей Чадов выиграл апелляционный суд о взыскании с Максима Боева более 60 млн
Актёр Алексей Чадов выиграл апелляционный суд у бизнес-партнёра Максима Боева. Ранее суд постановил взыскать с Боева более 60 миллионов рублей. Как сообщает 360.ru, апелляционная инстанция оставила решение в силе.
Конфликт возник из-за невыплаты гонорара Чадову за сценарий фильма «За Палыча». Актёр пояснил, что ради этой работы он более двух лет отказывался от съёмок в других проектах.
«Мы доказали всё, мы предоставили 14 томов доказательств с моей стороны. Со стороны истца не предоставлено было ни одного доказательства», — подчеркнул звезда «Девятой роты».Чадов в шутку отметил, что теперь может снять фильм о судебном процессе с бизнес-партнёром. Адвокат артиста Анна Фролова поддержала эту идею, предположив, что получится хороший детектив. Алексей считает, что Боев подал апелляцию, чтобы затянуть судебное решение и отсрочить выплату денег.