«14 томов доказательств»: Алексей Чадов заставил партнёра заплатить 60 млн рублей

26 ноября 2025, 19:47

Алексей Чадов выиграл апелляционный суд о взыскании с Максима Боева более 60 млн

Алексей Чадов (Фото: Instagram* @alexeychadovofficial)

Актёр Алексей Чадов выиграл апелляционный суд у бизнес-партнёра Максима Боева. Ранее суд постановил взыскать с Боева более 60 миллионов рублей. Как сообщает 360.ru, апелляционная инстанция оставила решение в силе.





Конфликт возник из-за невыплаты гонорара Чадову за сценарий фильма «За Палыча». Актёр пояснил, что ради этой работы он более двух лет отказывался от съёмок в других проектах.

«Мы доказали всё, мы предоставили 14 томов доказательств с моей стороны. Со стороны истца не предоставлено было ни одного доказательства», — подчеркнул звезда «Девятой роты».