«Чуваку приходилось не сладко»: Кушанашвили объяснил, почему у Гогунского особое отношение к женщинам

15 июня 2025, 17:29

Кушанашвили заявил, что у Гогунского странное отношение к женщинам из-за семьи

Отар Кушанашвили (Фото: Инстаграм* @otar.kushanashvili)

Отар Кушанашвили в шоу «КАКОВО?!» высказался про актера Виталия Гогунского, который выступил против плохого настроения женщин.





Недавно артист удивил своих поклонников после грубых слов в сторону девушек. По словам Гогунского, женщины с плохим настроением не должны находиться рядом с ним.



Кушанашвили заявил, что у Виталия есть свои причины так думать. На формирование данной позиции могла повлиять семья актера, выразил мнение шоумен.





«Видно, чуваку приходилось очень не сладко, я не знаю. Его бывшая жена говорит, что Гогунский — нерукопожатный персонаж, он отравляет жизнь всем, кто с ним рядом. Ну, не знаю, вообще у меня вопрос, у него есть друзья у этого парня? И у него есть семья сейчас? Он говорит у Собчак о ране незаживающей», — сказал Кушанашвили.