Отец Виталия Гогунского высказался о скандальных заявлениях сына о женщинах
Звезду «Универа» Виталия Гогунского постоянно обвиняют в сексизме и эмоциональном насилии из-за грубых и скандальных высказываниях в адрес женщин. Журналисты Super.ru обратились к отцу звезды за комментарием.
Актёр Виталий Гогунский стал известен всем благодаря роли наивного и добродушного Кузи в сериале «Универ». Но после его заявлений о том, что женщине в плохом настроении не место рядом с мужчиной общественность обрушила на него шквал критики. Добавило «масла в огонь» и мнение актёра о том, что женщины с помощью грусти пытаются привлечь к себе внимание и желают манипулировать мужчинами.
Резонансные фразы Гогунского, разлетевшиеся по интернету не обошли стороной и его семью. Отец Виталия, Евгений Дмитриевич увидел в ситуации и свою ошибку.
«Наверное, плохо воспитывал», — сказал Евгений.Ранее сообщалось, что Виталий Гогунский одобрил работу женщинам в эскорте.