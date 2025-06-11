Отец Виталия Гогунского высказался о скандальных заявлениях сына о женщинах

11 июня 2025, 17:38

Отец Гогунского видит своё упущение в скандальных высказываниях его сына

Виталий Гогунский (Фото: РИА Новости/ СергейПятаков)

Звезду «Универа» Виталия Гогунского постоянно обвиняют в сексизме и эмоциональном насилии из-за грубых и скандальных высказываниях в адрес женщин. Журналисты Super.ru обратились к отцу звезды за комментарием.





Актёр Виталий Гогунский стал известен всем благодаря роли наивного и добродушного Кузи в сериале «Универ». Но после его заявлений о том, что женщине в плохом настроении не место рядом с мужчиной общественность обрушила на него шквал критики. Добавило «масла в огонь» и мнение актёра о том, что женщины с помощью грусти пытаются привлечь к себе внимание и желают манипулировать мужчинами.



Резонансные фразы Гогунского, разлетевшиеся по интернету не обошли стороной и его семью. Отец Виталия, Евгений Дмитриевич увидел в ситуации и свою ошибку.

«Наверное, плохо воспитывал», — сказал Евгений.