Работала у Лещенко, сменила имя и воспитала чужих детей: судьба певицы Варвары

Певица Варвара (Фото: Telegram @varvara_artist)
Певица Варвара с юных лет интересовалась русской историей, народными традициями и фольклором. Это оказало влияние на ее творчество и сделало одной из самых популярных этно-поп-исполнительниц на российской сцене.
О жизненном пути певицы Варвары расскажет редакция «Радио 1».
Варвара (настоящее имя Алена Владимировна Сусова, в девичестве — Тутанова) родилась 30 июля 1973 года в Балашихе. Творческие способности Алена проявляла с ранних лет. Она любила устраивать концерты для семьи, а в четыре года впервые села за фортепиано.
Родители поддерживали начинания дочери, спустя время отдали ее в музыкальную школу. Под влиянием дедушки она освоила аккордеон. В детстве будущая звезда думала, что навыки игры на инструменте ей не пригодятся, как и занятия по степу, на которых настояла мама, однако в будущем это помогло внести разнообразие в выступления.
В старших классах школы Тутанова мечтала стать модельером. Девушка неплохо шила и даже задумывалась о поступлении в Институт легкой промышленности.
Однажды, проходя мимо зала в местном ДК, Алена остановилась, чтобы послушать репетицию инди-рок-ансамбля. Она припала к двери, но та неожиданно открылась, и девушка буквально ввалилась в помещение. Затем участники коллектива попросили ее исполнить отрывок какого-нибудь музыкального произведения. В результате все были очарованы голосом Тутановой и предложили стать солисткой. Этот случай предопределил ее судьбу.
Исполнительнице потребовался месяц, чтобы подготовить программу для поступления в Российскую академию музыки имени Гнесиных. Она с успехом прошла все испытания. Ее педагогом стал Матвей Ошеровский, которому Алена благодарна за наставления.
Музыкальный вуз исполнительница окончила с красным дипломом, а затем поступила в ГИТИС на заочное отделение. Выбрала специальность «артист музыкального театра».
Одно время девушка работала бэк-вокалисткой у Льва Лещенко, участвовала в записях и ездила на гастроли. Мэтр дал Алене множество советов, которые пригодились, когда она решила стать сольной исполнительницей. В качестве псевдонима девушка выбрала имя Варвара — так звали ее бабушку.
Путь в качестве сольной певицы начался с 2000 года. Тогда Варвара взялась за запись дебютного альбома, который вышел на лейбле NOX Music. Авторами большинства композиций стали молодые творцы, чьи имена были неизвестны слушателям. Исключением был Ким Брейтбург, написавший несколько композиций для Бориса Моисеева. В записи диска участвовали музыканты, объединенные в группу, которая получила название «Варвара».
В 2002 году Варвара неожиданно получила предложение от основателя шведской студии Cosmo, выпустившей несколько дисков Бритни Спирс и группы A-ha. Варваре выпал шанс записать несколько песен с симфоническим оркестром Швеции. Так родился хит «Это позади», исполненный в стиле R'n'B.
Работу над остальными треками для второго альбома звезда предпочла продолжить в РФ. Вскоре появился хит «Я живая», который помог Варваре стать первой поп-певицей, чья музыка транслировалась в эфире рок-станции «Наше радио».
Весной 2003-го состоялась презентация пластинки «Ближе». Следующий год ознаменовался участием в конкурсе, организованном OGAE — клубом поклонников «Евровидения». Сингл «Грезы» из одноименного третьего альбома принес российской певице первое место.
В феврале 2005 года Варвара представила композицию «Летала да пела», а затем и клип к ней, который был снят в Марокко. С этой композицией знаменитость принимала участие в отборе для «Евровидения», но заняла только четвертое место.
В 2010-м исполнительнице было присвоено звание «Заслуженная артистка Российской Федерации».
В марте 2011 года состоялась премьера концертной программы «Истоки», с которой певица побывала не только в российских, но и в европейских и азиатских городах. Варвара исполняла песни на разных языках, чтобы отдать дань традициям своего и других народов.
Певица также участвовала в эстафете олимпийского огня, приуроченной к Олимпиаде в Сочи.
Выпуску 6-го альбома вокалистки предшествовал гастрольный тур «Там, где любовь». Сборник был назван коротко, «Лен», и содержал такие хиты, как «Не для меня» и «Ивушки». После этого последовал длительный перерыв в студийных записях и только спустя 4 года, в 2019-м, знаменитость выпустила пластинку «Золотой лен».
Период пандемии коронавируса выдался для Варвары тяжелым. В одном из интервью она сообщила, что была вынуждена начать петь в ресторанах, что стало для нее новым опытом.
Осенью 2021 года на Первом канале состоялась премьера музыкального шоу «Две звезды. Отцы и дети», участниками которого стали знаменитые исполнители и их дети. Пару Варваре составил ее старший сын Ярослав Федосеев. Сегодня артистка продолжает радовать фанатов выступлениями.
Необыкновенная певица состоялась как жена и многодетная мама. Однако личная жизнь Варвары сложилась не сразу. Первый ранний брак быстро распался. В 1991 году на свет появился сын Ярослав. Чтобы обеспечить маленькую семью, исполнительнице пришлось на некоторое время уехать в Арабские Эмираты. Вынужденное расставание с сыном она переживала тяжело.
Жизнь наладилась после встречи с бизнесменом Михаилом Сусовым. Как и у артистки, у него за плечами уже были неудачные отношения, от которых остались два сына, Василий и Сергей. После свадьбы певица стала заботиться обо всех детях. Вскоре она родила дочь, которую назвали Варварой.
Сегодня супруги Сусовы большую часть времени проводят в загородном доме. У них есть собственное хозяйство — гуси, куры и коровы. Пока исполнительница находится на гастролях, за ним ухаживают местные жители. В свободное время Алена и сама любит поработать в огороде.
Сегодня 51-летняя Варвара продолжает радовать поклонников своего творчества. Сейчас артистку можно увидеть на концертах, посвященных хитам 80–90-х годов.
Весной 2023 года Варвара побывала в гостях телепроекта «Мой герой». Артистка рассказала ведущей Татьяне Устиновой о своих творческих планах и о том, как удается сохранять баланс между профессиональной реализацией и заботой о семье.
Осенью того же года зрители увидели Варвару в музыкальном шоу Первого канала «Перепой звезду!». Она исполнила песню «Топится банька» вместе с заведующей Домом культуры Валерией Вдовенко.
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Детство и юность Варвары
Варвара (настоящее имя Алена Владимировна Сусова, в девичестве — Тутанова) родилась 30 июля 1973 года в Балашихе. Творческие способности Алена проявляла с ранних лет. Она любила устраивать концерты для семьи, а в четыре года впервые села за фортепиано.
Родители поддерживали начинания дочери, спустя время отдали ее в музыкальную школу. Под влиянием дедушки она освоила аккордеон. В детстве будущая звезда думала, что навыки игры на инструменте ей не пригодятся, как и занятия по степу, на которых настояла мама, однако в будущем это помогло внести разнообразие в выступления.
В старших классах школы Тутанова мечтала стать модельером. Девушка неплохо шила и даже задумывалась о поступлении в Институт легкой промышленности.
Однажды, проходя мимо зала в местном ДК, Алена остановилась, чтобы послушать репетицию инди-рок-ансамбля. Она припала к двери, но та неожиданно открылась, и девушка буквально ввалилась в помещение. Затем участники коллектива попросили ее исполнить отрывок какого-нибудь музыкального произведения. В результате все были очарованы голосом Тутановой и предложили стать солисткой. Этот случай предопределил ее судьбу.
Певица Варвара (Фото: кадр из клипа «Отпусти меня, река»)
Исполнительнице потребовался месяц, чтобы подготовить программу для поступления в Российскую академию музыки имени Гнесиных. Она с успехом прошла все испытания. Ее педагогом стал Матвей Ошеровский, которому Алена благодарна за наставления.
Музыкальный вуз исполнительница окончила с красным дипломом, а затем поступила в ГИТИС на заочное отделение. Выбрала специальность «артист музыкального театра».
Карьера Варвары
Одно время девушка работала бэк-вокалисткой у Льва Лещенко, участвовала в записях и ездила на гастроли. Мэтр дал Алене множество советов, которые пригодились, когда она решила стать сольной исполнительницей. В качестве псевдонима девушка выбрала имя Варвара — так звали ее бабушку.
Путь в качестве сольной певицы начался с 2000 года. Тогда Варвара взялась за запись дебютного альбома, который вышел на лейбле NOX Music. Авторами большинства композиций стали молодые творцы, чьи имена были неизвестны слушателям. Исключением был Ким Брейтбург, написавший несколько композиций для Бориса Моисеева. В записи диска участвовали музыканты, объединенные в группу, которая получила название «Варвара».
В 2002 году Варвара неожиданно получила предложение от основателя шведской студии Cosmo, выпустившей несколько дисков Бритни Спирс и группы A-ha. Варваре выпал шанс записать несколько песен с симфоническим оркестром Швеции. Так родился хит «Это позади», исполненный в стиле R'n'B.
Работу над остальными треками для второго альбома звезда предпочла продолжить в РФ. Вскоре появился хит «Я живая», который помог Варваре стать первой поп-певицей, чья музыка транслировалась в эфире рок-станции «Наше радио».
Весной 2003-го состоялась презентация пластинки «Ближе». Следующий год ознаменовался участием в конкурсе, организованном OGAE — клубом поклонников «Евровидения». Сингл «Грезы» из одноименного третьего альбома принес российской певице первое место.
В феврале 2005 года Варвара представила композицию «Летала да пела», а затем и клип к ней, который был снят в Марокко. С этой композицией знаменитость принимала участие в отборе для «Евровидения», но заняла только четвертое место.
Певица Варвара (Фото: Telegram @varvara_artist)
В 2010-м исполнительнице было присвоено звание «Заслуженная артистка Российской Федерации».
В марте 2011 года состоялась премьера концертной программы «Истоки», с которой певица побывала не только в российских, но и в европейских и азиатских городах. Варвара исполняла песни на разных языках, чтобы отдать дань традициям своего и других народов.
Певица также участвовала в эстафете олимпийского огня, приуроченной к Олимпиаде в Сочи.
Выпуску 6-го альбома вокалистки предшествовал гастрольный тур «Там, где любовь». Сборник был назван коротко, «Лен», и содержал такие хиты, как «Не для меня» и «Ивушки». После этого последовал длительный перерыв в студийных записях и только спустя 4 года, в 2019-м, знаменитость выпустила пластинку «Золотой лен».
Период пандемии коронавируса выдался для Варвары тяжелым. В одном из интервью она сообщила, что была вынуждена начать петь в ресторанах, что стало для нее новым опытом.
Осенью 2021 года на Первом канале состоялась премьера музыкального шоу «Две звезды. Отцы и дети», участниками которого стали знаменитые исполнители и их дети. Пару Варваре составил ее старший сын Ярослав Федосеев. Сегодня артистка продолжает радовать фанатов выступлениями.
Личная жизнь Варвары
Необыкновенная певица состоялась как жена и многодетная мама. Однако личная жизнь Варвары сложилась не сразу. Первый ранний брак быстро распался. В 1991 году на свет появился сын Ярослав. Чтобы обеспечить маленькую семью, исполнительнице пришлось на некоторое время уехать в Арабские Эмираты. Вынужденное расставание с сыном она переживала тяжело.
Жизнь наладилась после встречи с бизнесменом Михаилом Сусовым. Как и у артистки, у него за плечами уже были неудачные отношения, от которых остались два сына, Василий и Сергей. После свадьбы певица стала заботиться обо всех детях. Вскоре она родила дочь, которую назвали Варварой.
Певица Варвара с мужем (Фото: Telegram @varvara_artist)
Сегодня супруги Сусовы большую часть времени проводят в загородном доме. У них есть собственное хозяйство — гуси, куры и коровы. Пока исполнительница находится на гастролях, за ним ухаживают местные жители. В свободное время Алена и сама любит поработать в огороде.
Варвара сейчас
Сегодня 51-летняя Варвара продолжает радовать поклонников своего творчества. Сейчас артистку можно увидеть на концертах, посвященных хитам 80–90-х годов.
Весной 2023 года Варвара побывала в гостях телепроекта «Мой герой». Артистка рассказала ведущей Татьяне Устиновой о своих творческих планах и о том, как удается сохранять баланс между профессиональной реализацией и заботой о семье.
Осенью того же года зрители увидели Варвару в музыкальном шоу Первого канала «Перепой звезду!». Она исполнила песню «Топится банька» вместе с заведующей Домом культуры Валерией Вдовенко.
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