Редкое заболевание, измена и потеря прав за вождение в нетрезвом виде: чем еще может удивить ведущая «Жди меня» Алёна Бабенко?

Алёна Бабенко (Фото: кадр из фильма Мурка)
Актриса Алёна Бабенко случайно вошла в мир кино благодаря удачному знакомству, сменила имя, вышла замуж и родила сына, но из-за собственных ошибок потеряла мужа и почти лишилась общения с сыном.
Недавно ей снова не повезло: актрисе на полтора года запретили водить автомобиль и назначили штраф. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
После получения аттестата она поступила в Томский технический институт на факультет кибернетики, но вскоре решила попробовать свои силы в Москве, узнав о наборе студентов у актера Олега Табакова. Неудача на кастинге заставила её вернуться в Томск.
Судьба свела её с начинающим телережиссёром Виталием Бабенко, за которого она вышла замуж и переехала в Москву. У них родился сын Никита. Благодаря друзьям Виталия, Алёна поступила в ВГИК на курс Анатолия Ромашина.
Её фильмография насчитывает более 75 ролей. Бабенко также участвовала в двух сезонах шоу «Ледниковый период» с партнёрами Романом Костомаровым и Алексеем Тихоновым. В 2016 году она сыграла второстепенную роль в фильме-катастрофе «Экипаж», а в 2021 году исполнила роль одной из возлюбленных поэта в сериале «Вертинский».
Сын Алёны, Никита, после окончания ВГИКа выбрал карьеру оператора и женился на своей сокурснице Саломее. Сначала актриса не одобряла его выбор, но со временем изменила мнение. У неё появился внук Теодор, но брак Никиты также распался. Сейчас Никита живёт в Тбилиси, а Алёна осталась в России, их отношения ухудшились из-за политических разногласий.
Недавно актрису остановил инспектор ГИБДД по подозрению в нетрезвом вождении. Она отказалась пройти тест на алкоголь, суд признал её виновной. В результате Бабенко лишили водительских прав на полтора года и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.
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*Запрещен в РФ
Факультет кибернетикиАлёна Бабенко — псевдоним актрисы, настоящее имя которой Елена Баранова. Она родилась в марте 1972 года в семье инженера Олега Баранова и учителя музыки Людмилы. С детства увлечённая музыкой и точными науками, Лена сначала мечтала о бальных танцах, но позже проявила интерес к актёрству.
После получения аттестата она поступила в Томский технический институт на факультет кибернетики, но вскоре решила попробовать свои силы в Москве, узнав о наборе студентов у актера Олега Табакова. Неудача на кастинге заставила её вернуться в Томск.
Судьба свела её с начинающим телережиссёром Виталием Бабенко, за которого она вышла замуж и переехала в Москву. У них родился сын Никита. Благодаря друзьям Виталия, Алёна поступила в ВГИК на курс Анатолия Ромашина.
Алёна Бабенко (Фото: instagram* @alena_babenko_official)
Начало карьерыАлёна Бабенко начала свою карьеру с короткометражного фильма «Как я провела лето», где её имя в титрах было указано как Елена Метленкова. Она также снялась в «Тяжёлой работе старых мойр» и получила небольшую роль в первом сезоне сериала «Каменская». В 2001 году актриса появилась в сериалах «Мамука» и «Сдвинутый». Настоящая популярность пришла к ней в 2004 году после главной роли в фильме «Водитель для Веры».
Её фильмография насчитывает более 75 ролей. Бабенко также участвовала в двух сезонах шоу «Ледниковый период» с партнёрами Романом Костомаровым и Алексеем Тихоновым. В 2016 году она сыграла второстепенную роль в фильме-катастрофе «Экипаж», а в 2021 году исполнила роль одной из возлюбленных поэта в сериале «Вертинский».
Алёна Бабенко (Фото: instagram* @alena_babenko_official)
Потеря мужаАлёна Бабенко пережила трагические события в своей жизни, включая потерю мужа и угрозу для жизни сына. Её первым мужем был Виталий Бабенко, с которым у неё родился сын, страдающий от редкого генетического заболевания. Из-за этого же недуга не дожил до взрослого возраста её старший брат. Брак Алёны и Виталия начал распадаться, когда актриса увлеклась своим партнёром по фильму «Инди» Александром Домогаровым, что стало предметом обсуждений в СМИ. Она признала свою вину в разводе, отметив, что не могла совмещать роли матери и жены.
Сын Алёны, Никита, после окончания ВГИКа выбрал карьеру оператора и женился на своей сокурснице Саломее. Сначала актриса не одобряла его выбор, но со временем изменила мнение. У неё появился внук Теодор, но брак Никиты также распался. Сейчас Никита живёт в Тбилиси, а Алёна осталась в России, их отношения ухудшились из-за политических разногласий.
Второй бракВо время своего отпуска актриса встретила бизнесмена и мастера спорта по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуарда Субоча. Их курортный роман постепенно перерос в официальные отношения, хотя Эдуард на тот момент всё ещё был женат, и Бабенко предпочла не афишировать их связь. Субоч несколько раз предлагал актрисе выйти за него замуж, но она долго колебалась. В итоге пара всё же сыграла свадьбу на Крите, но детей у них не появилось.
Фото: iStock/Freeartist
Актриса сейчасВ сентябре 2023 года Алёна Бабенко заменила Татьяну Арнтгольц в роли ведущей программы «Жди меня». Бабенко призналась, что ей нравится эта работа, хотя решение стать ведущей было трудным.
Недавно актрису остановил инспектор ГИБДД по подозрению в нетрезвом вождении. Она отказалась пройти тест на алкоголь, суд признал её виновной. В результате Бабенко лишили водительских прав на полтора года и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.
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*Запрещен в РФ
Дарья Осипова