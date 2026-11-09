«Чувствовала, что там игры не те»: Волочкова вспомнила приглашение к Эпштейну

09 ноября 2026, 21:06

Анастасия Волочкова рассказала, что отказалась от приглашения на остров Эпштейна

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Анастасия Волочкова рассказала, что однажды получала приглашение посетить остров американского финансиста Джеффри Эпштейна, имя которого оказалось в центре громкого скандала. Об этом балерина вспомнила в интервью Елене Ханге. По словам артистки, предложение вызвало у неё подозрения, поэтому от поездки она решила отказаться.





Волочкова призналась, что практически сразу почувствовала неладное и не захотела участвовать в том, что происходило на острове. Она объяснила своё решение тем, что обстановка показалась ей сомнительной.





«Меня действительно приглашали на этот остров. Но я, честно говоря, чувствовала, что там какие‑то игры не те», — отметила Волочкова.