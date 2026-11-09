«Чувствовала, что там игры не те»: Волочкова вспомнила приглашение к Эпштейну
Анастасия Волочкова рассказала, что отказалась от приглашения на остров Эпштейна
Анастасия Волочкова рассказала, что однажды получала приглашение посетить остров американского финансиста Джеффри Эпштейна, имя которого оказалось в центре громкого скандала. Об этом балерина вспомнила в интервью Елене Ханге. По словам артистки, предложение вызвало у неё подозрения, поэтому от поездки она решила отказаться.
Волочкова призналась, что практически сразу почувствовала неладное и не захотела участвовать в том, что происходило на острове. Она объяснила своё решение тем, что обстановка показалась ей сомнительной.
«Меня действительно приглашали на этот остров. Но я, честно говоря, чувствовала, что там какие‑то игры не те», — отметила Волочкова.Тем временем продолжается расследование, связанное с бывшим британским принцем Эндрю Маунтбаттен-Виндзором и его контактами с Эпштейном. Экс-принц пытается оспорить в суде обыски, проведённые полицией долины Темзы в рамках этого дела. Ранее на фоне скандала король Карл III лишил его двух последних титулов.
Джеффри Эпштейну в 2019 году предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. 10 августа того же года финансиста обнаружили мёртвым в камере следственного изолятора. Согласно официальной версии, он покончил с собой через повешение.