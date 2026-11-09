Стало известно, сколько миллионов заработают Алексей Воробьев с женой на концерте в Алматы
В ноябре Алексей Воробьев и его супруга, оперная певица Аида Гарифуллина, выступят вместе на одной сцене в Алматы. Совместный концерт может принести организаторам более 9 млн рублей при условии, что удастся продать все билеты. При этом главной звездой музыкального вечера заявлена Гарифуллина, а Воробьев появится в программе в качестве специального гостя. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Выступление пройдет в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра Казахстана. Зрителям обещают разнообразную программу, в которую войдут известные оперные произведения, романсы и популярные песни. Так, концерт объединит академическую музыку и более привычный для широкой аудитории репертуар.
Стоимость билетов варьируется от 20 до 80 тысяч тенге. В пересчете на российскую валюту это примерно 3,5–14 тысяч рублей. Итоговая выручка будет зависеть от количества проданных мест, однако при полном аншлаге организаторы смогут получить около 9,1 млн рублей.
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