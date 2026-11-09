Стало известно, сколько миллионов заработают Алексей Воробьев с женой на концерте в Алматы

09 ноября 2026, 20:20

Концерт Алексея Воробьева и Аиды Гарифуллиной может принести 9 млн рублей

Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина (Фото: Instagram* / @aidagarifullina)

В ноябре Алексей Воробьев и его супруга, оперная певица Аида Гарифуллина, выступят вместе на одной сцене в Алматы. Совместный концерт может принести организаторам более 9 млн рублей при условии, что удастся продать все билеты. При этом главной звездой музыкального вечера заявлена Гарифуллина, а Воробьев появится в программе в качестве специального гостя. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».