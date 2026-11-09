«Оставить им дом»: ANNA ASTI рассказала о своей любви к лошадям

09 ноября 2026, 19:13

Певица ANNA ASTI спасла лошадей с бойни и купила для них собственную конюшню

ANNA ASTI (Фото: Instagram* / @asti)

Певица ANNA ASTI рассказала в соцсетях о своем необычном увлечении, которое стало для нее настоящим источником радости и душевного спокойствия. Артистка призналась, что очень любит животных и старается помогать лошадям, оказавшимся в непростой ситуации. Некоторых питомцев она находила на маркетплейсах, а других забирала прямо с бойни, спасая от гибели.





Со временем количество животных в хозяйстве певицы выросло примерно до 20. Тогда Анна поняла, что ей необходимо обеспечить всем лошадям постоянное и безопасное место для жизни. Ради этого артистка решила приобрести собственную конюшню, чтобы ее подопечные ни в чем не нуждались и не остались без крыши над головой.



Певица отметила, что забота о животных оказалась для нее гораздо важнее многих привычных трат и вложений. Она также призналась, что не всегда готова открыто рассказывать об этой стороне своей жизни: артистка опасается негативных комментариев и непонимания со стороны окружающих.





«Мои вложения в стройки, вещи и в шоу-бизнес поникли перед важностью оставить им дом и сохранить их покой. И они это знают, чувствуют, я уверена. И я боюсь с вами делится отдушиной и моим счастьем, потому что кто-то поймет и порадуется, а кто-то наговорит глупостей, которые заставят меня снова закрыться», — сказала артистка.