«Оставить им дом»: ANNA ASTI рассказала о своей любви к лошадям
Певица ANNA ASTI рассказала в соцсетях о своем необычном увлечении, которое стало для нее настоящим источником радости и душевного спокойствия. Артистка призналась, что очень любит животных и старается помогать лошадям, оказавшимся в непростой ситуации. Некоторых питомцев она находила на маркетплейсах, а других забирала прямо с бойни, спасая от гибели.
Со временем количество животных в хозяйстве певицы выросло примерно до 20. Тогда Анна поняла, что ей необходимо обеспечить всем лошадям постоянное и безопасное место для жизни. Ради этого артистка решила приобрести собственную конюшню, чтобы ее подопечные ни в чем не нуждались и не остались без крыши над головой.
Певица отметила, что забота о животных оказалась для нее гораздо важнее многих привычных трат и вложений. Она также призналась, что не всегда готова открыто рассказывать об этой стороне своей жизни: артистка опасается негативных комментариев и непонимания со стороны окружающих.
«Мои вложения в стройки, вещи и в шоу-бизнес поникли перед важностью оставить им дом и сохранить их покой. И они это знают, чувствуют, я уверена. И я боюсь с вами делится отдушиной и моим счастьем, потому что кто-то поймет и порадуется, а кто-то наговорит глупостей, которые заставят меня снова закрыться», — сказала артистка.Сейчас ANNA ASTI мечтает о более спокойной жизни за городом, вдали от постоянной суеты. В планах певицы — встречать весну, выращивать помидоры на собственных грядках и проводить больше времени рядом с любимыми животными. Судя по ее рассказу, забота о спасенных лошадях стала для артистки не просто увлечением, а важной частью жизни.