«Важно принимать человека целиком»: Анна Пескова высказалась о семейной жизни
Актриса Анна Пескова, знакомая зрителям по сериалам «Тест на беременность» и «Берлинская жара», рассказала, какие принципы помогают ей сохранять гармонию в семейной жизни. Уже десять лет она состоит в браке с Дмитрием Пристансковым, председателем совета директоров Киностудии имени М. Горького. В интервью изданию «Леди Mail» артистка поделилась своим взглядом на отношения и рассказала, почему супругам важно уважать индивидуальность друг друга.
По мнению Песковой, особенно важно принимать партнёра таким, какой он есть, не пытаясь изменить его под собственные ожидания. Актриса отметила, что люди, вступающие в отношения во взрослом возрасте, уже имеют сформировавшиеся привычки, жизненный опыт и взгляды на разные вещи.
«Когда люди встречаются уже взрослыми, со своим опытом, привычками и взглядами, очень важно не пытаться подстроить другого под собственное представление об идеале. Нужно научиться принимать человека целиком», — считает актриса.Пескова также подчеркнула, что гармоничные отношения не обязательно предполагают полное отсутствие разногласий. У супругов могут быть разные мнения по одним и тем же вопросам, и они вполне могут обсуждать спорные темы или даже вступать в дискуссии. Главное, по словам Анны, — не превращать такие ситуации в конфликт и выяснение отношений.
Ещё одним важным условием крепкого брака актриса считает отказ от соперничества. В отношениях, уверена она, не должно быть победителей и проигравших. Вместо этого супругам стоит замечать заботу друг друга, проявлять благодарность и не воспринимать добрые поступки как нечто само собой разумеющееся.
«Счастливый брак — это не отсутствие сложностей, а желание двух людей беречь то, что между ними есть», — подчеркнула Анна.