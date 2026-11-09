«Важно принимать человека целиком»: Анна Пескова высказалась о семейной жизни

09 ноября 2026, 20:38

Актриса Анна Пескова поделилась секретами гармоничного брака

Анна Пескова (Фото: Instagram* / @anna.peskova)

Актриса Анна Пескова, знакомая зрителям по сериалам «Тест на беременность» и «Берлинская жара», рассказала, какие принципы помогают ей сохранять гармонию в семейной жизни. Уже десять лет она состоит в браке с Дмитрием Пристансковым, председателем совета директоров Киностудии имени М. Горького. В интервью изданию «Леди Mail» артистка поделилась своим взглядом на отношения и рассказала, почему супругам важно уважать индивидуальность друг друга.





По мнению Песковой, особенно важно принимать партнёра таким, какой он есть, не пытаясь изменить его под собственные ожидания. Актриса отметила, что люди, вступающие в отношения во взрослом возрасте, уже имеют сформировавшиеся привычки, жизненный опыт и взгляды на разные вещи.





«Когда люди встречаются уже взрослыми, со своим опытом, привычками и взглядами, очень важно не пытаться подстроить другого под собственное представление об идеале. Нужно научиться принимать человека целиком», — считает актриса.

«Счастливый брак — это не отсутствие сложностей, а желание двух людей беречь то, что между ними есть», — подчеркнула Анна.