«Чувствовала себя «недоженщиной»: певица Алекса рассказала о тяжелом периоде жизни
Певица Алекса призналась, что пережила две замершие беременности
Певица Алекса (настоящее имя — Александра Чвикова) призналась, что пережила две замершие беременности. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач».
Одна трагедия произошла до рождения дочери Адрианы, вторая — после родов. Артистка отметила, что в такой момент важно, чтобы рядом оказался человек, который «молча обнимет».
«Когда ты находишься в моменте этого, когда слышишь, что сердце твоего ребенка не бьется, мир рушится», — поделилась она в шоу «Ваша Наташа» Натальи Подольской.Алекса подчеркнула, что чувствовала себя «недоженщиной», но со временем стала относиться к этому спокойно. Она добавила, что с подобным сталкиваются многие. Чтобы избежать негативного опыта, певица посоветовала не спешить объявлять о беременности — изменения во внешности скажут о ней сами.