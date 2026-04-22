«Чувствовала себя «недоженщиной»: певица Алекса рассказала о тяжелом периоде жизни

Певица Алекса призналась, что пережила две замершие беременности

Александра Чвикова

Певица Алекса (настоящее имя — Александра Чвикова) призналась, что пережила две замершие беременности. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач».





Одна трагедия произошла до рождения дочери Адрианы, вторая — после родов. Артистка отметила, что в такой момент важно, чтобы рядом оказался человек, который «молча обнимет».

«Когда ты находишься в моменте этого, когда слышишь, что сердце твоего ребенка не бьется, мир рушится», — поделилась она в шоу «Ваша Наташа» Натальи Подольской.