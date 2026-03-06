Светлана Крючкова рассказала, как Никита Михалков убедил её сыграть девственницу
Актриса Светлана Крючкова рассказала в интервью, как Никита Михалков предложил ей сыграть девственницу в 43 года. Светлана Николаевна поделилась воспоминаниями о работе с режиссёром в программе «Малахов».
Из-за проблем со здоровьем Крючкова почти не снимается в кино, но с теплотой вспоминает сотрудничество с Михалковым.
«Я бы и сейчас пошла к нему на любую роль. Потому что любой проект с ним — это мастер-класс. Ты растаешь после него — иначе не бывает. И так с каждым артистом, который приходил к Михалкову. Потому что он — просто космос», — высказалась звезда.В фильме «Утомлённые солнцем» режиссёр позвонил и сказал: «Нужно сыграть девственницу». Актриса удивилась: «У меня два мужа, два ребёнка».
«Нет, в тебе так много наивного, ты всё сделаешь», — настоял тогда Никита Сергеевич.Артистка предложила изменить причёску и добавить фартук. А когда Михалков потянулся к ней, Крючкова ловко подставила поднос — так появилась знаменитая деталь образа.