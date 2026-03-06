Светлана Крючкова рассказала, как Никита Михалков убедил её сыграть девственницу

06 марта 2026, 11:38

Светлана Крючкова (Фото: кадр из шоу «Малахов»)

Актриса Светлана Крючкова рассказала в интервью, как Никита Михалков предложил ей сыграть девственницу в 43 года. Светлана Николаевна поделилась воспоминаниями о работе с режиссёром в программе «Малахов».





Из-за проблем со здоровьем Крючкова почти не снимается в кино, но с теплотой вспоминает сотрудничество с Михалковым.

«Я бы и сейчас пошла к нему на любую роль. Потому что любой проект с ним — это мастер-класс. Ты растаешь после него — иначе не бывает. И так с каждым артистом, который приходил к Михалкову. Потому что он — просто космос», — высказалась звезда.

«Нет, в тебе так много наивного, ты всё сделаешь», — настоял тогда Никита Сергеевич.