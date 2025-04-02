«Чувствуется кощунство»: продюсер Дзюник резко высказался о новых песнях Пугачёвой о войне

Алла Пугачева (Фото: Instagram* @alla_orfey)
Продюсер Леонид Дзюник заявил, что новые песни Аллы Пугачёвой, посвящённые Великой Отечественной войне, лишены искренности.
Минувшей ночью состоялся релиз двух композиций под названиями «Поцелуй войны» и «Мама», музыку к которым написал композитор Андрей Мисин.
Дзюник отметил, что новые военные песни Пугачёвой наполнены фальшью и лишены тепла, поэтому ему сложно проникнуться ими.
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Дзюник отметил, что новые военные песни Пугачёвой наполнены фальшью и лишены тепла, поэтому ему сложно проникнуться ими.
«Понимаешь, сколько было гадостей, что представляет собой этот человек. Даже можно в какой-то момент почувствовать кощунство», – отметил продюсер в беседе с aif.ru.Также он добавил, что во всех предыдущих песнях Примадонны была видна искренняя подача и душевность, к которой и привыкли поклонники творчества знаменитости. Сейчас же это всё отсутствует.
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Анастасия Чинкова