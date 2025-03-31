В Госдуме прокомментировали песню Пугачевой о войне

Алла Пугачева (Фото: Instagram* @alla_orfey)
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал новую песню Аллы Пугачевой о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Life.ru.
По словам депутата, ему трудно сказать, какие цели певица преследует сегодня.
Парламентарий выразил мнение, что все это может быть попыткой вернуться в российскую музыкальную индустрию.
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«Патриотические песни, безусловно, лучше, чем антироссийские высказывания в соцсетях, но все ведь крайне важно, когда что-либо делается от души, а в искренности экс-примадонны давно уже у многих россиян есть сомнения», — пояснил Журавлев.
Парламентарий выразил мнение, что все это может быть попыткой вернуться в российскую музыкальную индустрию.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова