«Чувствую себя хрупкой и нежной девочкой»: Собчак поздравила Богомолова с днём рождения
Ксения Собчак объяснила, почему выбрала Константина Богомолова в мужья
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак трогательно поздравила супруга — режиссёра Константина Богомолова — с днём рождения в личном блоге. Мастеру исполнилось 50 лет.
Ксения написала, что очень долго искала человека, рядом с которым чувствует себя маленькой и нежной девочкой.
«Всю жизнь искала того, рядом с кем я смогу почувствовать себя маленькой, хрупкой и нежной девочкой. Слушаться и слушать раскрыв рот. И нашла. Точнее даже тут ты сам нашел и сам выбрал», — сообщила журналистка.Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу в 2019 году. В последние годы в СМИ регулярно появляются слухи о кризисе в паре и якобы романах режиссёра на стороне. Особо активно обсуждается его возможная связь с актрисой Софьей Синицыной. На недавней премьере второго сезона сериала «Фишер. Затмение» супруги были вместе. Собчак подчеркнула, что доверяет мужу и не придаёт значения слухам об их личной жизни.