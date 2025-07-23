«Чувствую себя хрупкой и нежной девочкой»: Собчак поздравила Богомолова с днём рождения

23 июля 2025, 17:26

Ксения Собчак объяснила, почему выбрала Константина Богомолова в мужья

Ксения Собчак и Константин Богомолов (Фото: Instagram*, @konbog75)

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак трогательно поздравила супруга — режиссёра Константина Богомолова — с днём рождения в личном блоге. Мастеру исполнилось 50 лет.





Ксения написала, что очень долго искала человека, рядом с которым чувствует себя маленькой и нежной девочкой.

«Всю жизнь искала того, рядом с кем я смогу почувствовать себя маленькой, хрупкой и нежной девочкой. Слушаться и слушать раскрыв рот. И нашла. Точнее даже тут ты сам нашел и сам выбрал», — сообщила журналистка.