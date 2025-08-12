«Чувствую себя старушкой»: Дана Борисова рассказала об экспериментах над собой

12 августа 2025, 14:32

Дана Борисова экспериментирует над собой для сохранения молодости и красоты

Дана Борисова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Телеведущая Дана Борисова регулярно экспериментирует с внешностью и не раз прибегала к косметическим вмешательствам. Недавно ей сделали новую операцию — Общественная Служба Новостей узнала, какую именно и в каком состоянии находится звезда.





По словам Борисовой, она не собирается останавливаться. Последняя операция включала подтяжку шеи — платизмопластику — и коррекцию нижней части лица для более чёткого контура. Пока не сошли отёки, и певице сложно говорить.





«Я люблю преображаться и буду это делать всю жизнь, сколько хватит сил. Но моя главная цель — сохранить молодость и красоту. Я хриплю, соплю и хрюкаю. Тяжело говорить, всё лицо ещё в отёках, и есть боли. Чувствую себя старушкой», — призналась она.