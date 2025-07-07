«Чувствую симпатию»: Отар Кушанашвили отреагировал на драку Смолова в «Кофемании»
Отар Кушанашвили назвал «нормой» драку Федора Смолова в «Кофемании»
Скандальный журналист Отар Кушанашвили поддержал футболиста Федора Смолова на фоне драки в столичной «Кофемании». Телеведущий отметил, что ему симпатичны люди, способные публично проявить эмоции.
«Я обожаю людей дружелюбных, исполненных эмпатии, чуждых злобе, которая губит, кажется, половину возлюбленного Отечества. По нынешним временам быть добрым — это вовсе не отменяет крепости кулаков на случай столкновения с силами инфернального зла — и приветливым считается чуть ли не высшим пилотажем нейропластичности. А вот, например, для меня, Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого — это норма. Я чувствую симпатию к этим людям», — поделился шоумен в соцсетях.Отар Кушанашвили добавил, что в мире «невменяемость на каждом шагу уже никого не удивляет», поэтому он хотел бы быть ближе к таким, как Смолов.
Инцидент со спортсменом произошел в конце мая. Сначала он разговаривал с мужчинами на повышенных тонах, а затем ударил обоих. Позже выяснилось, что от форварда требовали миллион рублей, чтобы в сеть не попали кадры. Дальше сумма возросла до 20 миллионов.