«Чувствую связь»: Певица Anna Asti рассказала о неожиданной страсти

02 ноября 2025, 17:50

Anna Asti увлеклась конным спортом и планирует открыть собственную ферму

Анна Дзюба (Фото: Telegram @anna_asti)

Певица Anna Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) рассказала о своём новом увлечении верховой ездой. По её словам, в перерывах между гастролями она серьёзно занимается конным спортом. Артистка заявила, что мечтает о собственной конной ферме.





В интервью Пятому каналу Анна рассказала, что сейчас практикует занятия с тренером. Она выбирает животных по душе — по внешности и характеру, чувствуя с ними связь. Девушка утверждает, что лошади понимают её настроение.



Певица уверена, что каждый скакун обладает уникальным характером и энергетикой. Со временем её хобби переросло в большую мечту о собственной конной ферме.

«Чтобы туда приезжали люди, отдыхали, пили кофе на рассвете, глядя на этих прекрасных животных. Конечно, какая ферма без овечек, без козочек. Я хочу, чтобы всё было гармонично — и для людей, и для животных», — пояснила Анна.

