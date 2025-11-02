«Чувствую связь»: Певица Anna Asti рассказала о неожиданной страсти
Anna Asti увлеклась конным спортом и планирует открыть собственную ферму
Певица Anna Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) рассказала о своём новом увлечении верховой ездой. По её словам, в перерывах между гастролями она серьёзно занимается конным спортом. Артистка заявила, что мечтает о собственной конной ферме.
В интервью Пятому каналу Анна рассказала, что сейчас практикует занятия с тренером. Она выбирает животных по душе — по внешности и характеру, чувствуя с ними связь. Девушка утверждает, что лошади понимают её настроение.
Певица уверена, что каждый скакун обладает уникальным характером и энергетикой. Со временем её хобби переросло в большую мечту о собственной конной ферме.
«Чтобы туда приезжали люди, отдыхали, пили кофе на рассвете, глядя на этих прекрасных животных. Конечно, какая ферма без овечек, без козочек. Я хочу, чтобы всё было гармонично — и для людей, и для животных», — пояснила Анна.Кроме того, девушку тронула история о спасении лошадей в Перми. Она собирается лично поддержать инициативу местных волонтёров.