18 ноября 2026, 08:38

SHOT: Рэпер Navai повысил гонорар за новогодний корпоратив до 6 млн рублей

Navai (Наваи Бакиров) (Фото: Инстаграм* @navaib)

Рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) повысил гонорар за новогодний корпоратив до 6 млн рублей после истории с арестом в Казахстане. Об этом пишет SHOT.