Рэпер Navai повысил гонорар за новогодний корпоратив после истории с арестом в Казахстане
Рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) повысил гонорар за новогодний корпоратив до 6 млн рублей после истории с арестом в Казахстане. Об этом пишет SHOT.
Уточняется, что до поездки выступления музыканта стоили заказчикам максимум 4 миллиона рублей. Теперь же за частный концерт он требует на 2 миллиона больше. Дополнительно нужно оплатить дорогу для артиста и его команды — около 50 тысяч рублей, а также доставку оборудования по Москве и области — ещё 15 тысяч.
Райдер Бакирова весьма нескромен и неоднозначен. Перед выходом на сцену ему необходимы энергетики — десять банок Adrenaline Rush и Red Bull, но обязательно без сахара. Рэперу нужно обеспечить питание, соответствующее халяльным стандартам: фрукты, ягоды, орехи, а также сырные и мясные нарезки. Свинины быть не должно, иначе организаторам придётся доплатить ещё миллион. В списке есть алкоголь: 18-летний Chivas Regal, Hennessy, Asti Martini и Moët. Также необходимы сигареты Marlboro, кальян и личный кальянщик.
Кроме того, рэперу нужен охранник, барбер из лучшего салона и врач-фониатр. Важно, чтобы в гримёрке была возможность заказать еду из ресторана. Если Бакирову потребуется гостиница, то каждому участнику команды необходимо обеспечить суточные в размере 5 тысяч рублей или 100 евро за границей.
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