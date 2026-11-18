18 ноября 2026, 08:21

Mash: Меладзе снизил гонорар за корпоратив до 75 тысяч евро

Валерий Меладзе (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Певец Валерий Меладзе снизил стоимость выступления на корпоративе со 130 тысяч до 75 тысяч евро. Артист готов обсудить с заказчиками ведение праздников на украинском языке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.