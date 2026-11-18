Меладзе пересмотрел условия выступлений на корпоративах
Певец Валерий Меладзе снизил стоимость выступления на корпоративе со 130 тысяч до 75 тысяч евро. Артист готов обсудить с заказчиками ведение праздников на украинском языке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
С конца лета исполнитель живёт на Новой Риге в Подмосковье. Пока он не торопится возвращаться к корпоративным выступлениям в России и рассматривает приглашения из нейтральных стран, в том числе из Казахстана.
Там певец готов выйти на сцену вместе с Верой Брежневой и Светланой Лободой. Организаторам предлагают формат для русско-украинской аудитории: артист может петь и вести мероприятие на украинском языке.
Mash утверждает, что в августе Меладзе уже выступал на корпоративе в Казахстане. На концерт он прилетел из Москвы и после него вернулся обратно. Сейчас команда исполнителя обсуждает заказы на конец декабря. В райдере артиста сохраняется требование о VIP-входе.
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