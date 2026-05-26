«Чуждые ценности»: Ирина Старшенбаум назвала условие для съёмок в обнажённых сценах

26 мая 2026, 13:39

Актриса Ирина Старшенбаум объяснила своё отношение к откровенным сценам

Актриса Ирина Старшенбаум на Премии Гильдии кастинг-директоров заявила, что отказывается от обнажённых сцен. Каждое раздевание в кино, по её мнению, должно иметь оправдание.





В беседе с «Газетой.Ru» звезда фильма «Притяжение» назвала свои профессиональные табу. Она заявила, что никогда не станет участвовать в картинах с чуждыми ей ценностями. Кроме того, Старшенбаум не видит смысла соглашаться на откровенные сцены без необходимости.

«К тому, что противоречит моим каким-то представлениям о прекрасном, я вряд ли буду иметь какое-то отношение. Это, скорее, материал, в котором присутствует насилие. А обнажённые сцены — это индивидуальный вопрос для каждого артиста. Я не могу ответить «да» или «нет». Всё зависит от материала. Каждое раздевание должно быть оправдано», — рассказала Ирина.