Ирина Пегова вышла на красную дорожку с молодым возлюбленным
Ирина Пегова и Сергей Марин вышли на красную дорожку IV Премии Гильдии кастинг-директоров России. Пара позировала фотографам, но журналисты не дождались от звёзд комментариев.
Как сообщает Пятый канал, 47-летняя Пегова выбрала для выхода строгое чёрное платье с баской и жемчужные украшения. Марин появился на мероприятии в классическом чёрном костюме. Новый совместный выход пары снова подогрел интерес к слухам о возможной свадьбе артистов.
Ещё в марте зрители заподозрили актрису в тайном браке: тогда Ирина опубликовала фото, где на её безымянном пальце красовались два кольца, похожие на помолвочное и обручальное. Сама звезда не дала никаких комментариев по этому поводу.
На нынешнем мероприятии актриса вышла в свет уже без колец. Известно, что Пегова и Марин долгое время скрывали отношения и только весной 2025 года впервые официально вышли вместе в свет.
