«Чёрная полоса»: подруга Анны Седоковой рассказала о проблемах певицы
Подруга Анны Седоковой заявила, что в жизни певицы продолжается непростой период, который она назвала «чёрной полосой». Об этом сообщает Super.
По её словам, трудности отразились на образе жизни бывшей солистки «ВИА Гры» — якобы на светских мероприятиях Анна теперь не отказывает себе в алкоголе.
Как утверждает знакомая певицы, Седокова стала чаще появляться на вечеринках, чтобы отвлечься от тяжёлых мыслей и переживаний. Ранее, по её словам, артистка принципиально отказывалась от горячительных напитков, однако сейчас ситуация изменилась.
Подруга также отметила, что такие изменения, по её мнению, уже сказываются на внешнем виде Анны — в частности, появились проблемы с весом. Она выразила обеспокоенность тем, как певице удастся вернуть прежнюю форму.
В то же время косвенные факты противоречат этим заявлениям. Новогодние праздники Седокова провела без шумных вечеринок и светских выходов — артистка оставалась дома, смотрела фильмы и делилась впечатлениями с подписчиками. В частности, Анна рассказывала о пересмотре культового фильма «Реальная любовь».
