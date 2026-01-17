«Чёрная полоса»: подруга Анны Седоковой рассказала о проблемах певицы

17 января 2026, 19:20

Подруга Анны Седоковой заявила о трудном периоде в жизни артистки

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Подруга Анны Седоковой заявила, что в жизни певицы продолжается непростой период, который она назвала «чёрной полосой». Об этом сообщает Super.