«Это мне льстит»: Нюша резко ответила на слухи о пластике лица
Нюша высказалась о пластике и реакции на разборы своей внешности в Сети
Певица Нюша прокомментировала слухи о якобы перенесённых пластических операциях и призналась, что подобные обсуждения скорее поднимают ей настроение, чем задевают.
В личном блоге артистка рассказала, что, наткнувшись на очередной разбор своей внешности в интернете, сначала искренне посмеялась, а затем задумалась о причине таких подозрений.
По словам Нюши, разговоры о хирургических вмешательствах — это своеобразный комплимент. Певица подчеркнула, что никогда не прибегала к пластике лица, а внимание пользователей объясняет тем, что хорошо выглядит.
«Я поняла, что это мне льстит, потому что никакой пластики не было. И это говорит о том, что я хорошо выгляжу», — заявила артистка.Однако далеко не все пользователи Сети приняли эти слова на веру. В комментариях продолжают появляться предположения о возможной блефаропластике и других бьюти-процедурах, которые, по мнению подписчиков, могли повлиять на внешний вид певицы.
Тем не менее сама Нюша остаётся спокойной и уверенной в себе, давая понять, что подобные слухи не способны испортить ей настроение.