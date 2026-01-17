«Это мне льстит»: Нюша резко ответила на слухи о пластике лица

17 января 2026, 18:50

Нюша высказалась о пластике и реакции на разборы своей внешности в Сети

Нюша (Фото: Instagram* / @nyusha_nyusha)

Певица Нюша прокомментировала слухи о якобы перенесённых пластических операциях и призналась, что подобные обсуждения скорее поднимают ей настроение, чем задевают.





В личном блоге артистка рассказала, что, наткнувшись на очередной разбор своей внешности в интернете, сначала искренне посмеялась, а затем задумалась о причине таких подозрений.



По словам Нюши, разговоры о хирургических вмешательствах — это своеобразный комплимент. Певица подчеркнула, что никогда не прибегала к пластике лица, а внимание пользователей объясняет тем, что хорошо выглядит.





«Я поняла, что это мне льстит, потому что никакой пластики не было. И это говорит о том, что я хорошо выгляжу», — заявила артистка.