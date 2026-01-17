«Кому ты нужна?»: Надежда Бабкина раскрыла, кем должна была стать по воле родителей
Надежда Бабкина заявила, что выбрала карьеру артистки против воли родителей
Народная артистка России Надежда Бабкина рассказала, какую профессию для неё хотели родители. Об этом сообщает ТАСС.
17 января певица поздравила коллег с Днём артиста. Она отметила, что работа деятеля искусства — это ежедневный титанический труд. Он требует ответственности перед собой, зрителями и традицией. Бабкина добавила, что мечтала о сцене с детства.
«Хотя родители были против. Они хотели, чтобы я была «нормальным» человеком — учителем, врачом, инженером», — призналась певица.Звезда подчеркнула, что ни разу не пожалела о своём выборе. На вопрос «Кому ты нужна?» она находит ответ каждый вечер. Выходя на сцену своего театра «Русская песня», Бабкина видит переполненный зрителями зал.
