«Кому ты нужна?»: Надежда Бабкина раскрыла, кем должна была стать по воле родителей

17 января 2026, 18:28

Надежда Бабкина заявила, что выбрала карьеру артистки против воли родителей

Надежда Бабкина (Фото: Instagram* @ngbabkina)

Народная артистка России Надежда Бабкина рассказала, какую профессию для неё хотели родители. Об этом сообщает ТАСС.





17 января певица поздравила коллег с Днём артиста. Она отметила, что работа деятеля искусства — это ежедневный титанический труд. Он требует ответственности перед собой, зрителями и традицией. Бабкина добавила, что мечтала о сцене с детства.

«Хотя родители были против. Они хотели, чтобы я была «нормальным» человеком — учителем, врачом, инженером», — призналась певица.