«Объявляю на всю страну»: Прохор Шаляпин высказался о Госдуме и своём будущем

Прохор Шаляпин исключил карьеру депутата
Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин подвёл итоги года триумфально: артист получил награду «Прорыв года» в Государственной Думе, а поклонники уже пророчат ему большое будущее.



Однако сам певец и шоумен поспешил развеять слухи о политической карьере.

«Сразу всем объявляю на всю страну: я не собираюсь баллотироваться в Государственную Думу как депутат ни от какой партии. Меня устраивает моё артистическое амплуа: развлекать людей, сниматься в развлекательных программах, шутить, юморить», — заявил Шаляпин в подкасте «Заметки адвоката Кузьмина».
Артист уточнил, что его день будет по-прежнему наполнен творчеством, а не депутатской бюрократией. Забудьте о сокращённых рабочих днях и «путёвках на Мальдивы за вредность» — Прохор остаётся тем, кем и был: человеком сцены, а не парламентских кресел.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

