«Объявляю на всю страну»: Прохор Шаляпин высказался о Госдуме и своём будущем
Прохор Шаляпин исключил карьеру депутата
Прохор Шаляпин подвёл итоги года триумфально: артист получил награду «Прорыв года» в Государственной Думе, а поклонники уже пророчат ему большое будущее.
Однако сам певец и шоумен поспешил развеять слухи о политической карьере.
«Сразу всем объявляю на всю страну: я не собираюсь баллотироваться в Государственную Думу как депутат ни от какой партии. Меня устраивает моё артистическое амплуа: развлекать людей, сниматься в развлекательных программах, шутить, юморить», — заявил Шаляпин в подкасте «Заметки адвоката Кузьмина».Артист уточнил, что его день будет по-прежнему наполнен творчеством, а не депутатской бюрократией. Забудьте о сокращённых рабочих днях и «путёвках на Мальдивы за вредность» — Прохор остаётся тем, кем и был: человеком сцены, а не парламентских кресел.