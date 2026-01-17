«Объявляю на всю страну»: Прохор Шаляпин высказался о Госдуме и своём будущем

17 января 2026, 16:32

Прохор Шаляпин исключил карьеру депутата

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин подвёл итоги года триумфально: артист получил награду «Прорыв года» в Государственной Думе, а поклонники уже пророчат ему большое будущее.





Однако сам певец и шоумен поспешил развеять слухи о политической карьере.





«Сразу всем объявляю на всю страну: я не собираюсь баллотироваться в Государственную Думу как депутат ни от какой партии. Меня устраивает моё артистическое амплуа: развлекать людей, сниматься в развлекательных программах, шутить, юморить», — заявил Шаляпин в подкасте «Заметки адвоката Кузьмина».