Решил не сдаваться: Фёдор Бондарчук спасает брак с Паулиной Андреевой

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Около недели назад СМИ активно писали, что Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева вместе отдохнули в Таиланде. А сегодня появилась информация, что супруги близки к воссоединению. 57-летний режиссёр сильно заинтересован в примирении с женой.
Напомним, что проблемы в браке Бондарчука начались весной прошлого года. Тогда он перестал носить обручальное кольцо и всё чаще начал появляться на мероприятиях в одиночестве. Его супруга, в свою очередь, тоже сняла кольцо с безымянного пальца. Пара не комментировала свои отношения, поэтому все высказываемые версии были лишь неподтверждёнными догадками.
Сегодня Telegram-канал Антиглянец написал, что режиссёр проводит серьёзную работу, чтобы сохранить брак с молодой актрисой. Он весьма заинтересован в продолжении совместной жизни с Андреевой.
К тому же, недавно Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии «Ленфильм». Теперь у него появилось больше времени на семью.
Бондарчук и Андреева женились в 2019 году. Супруги воспитывают сына ивана, которого ни разу не показывали публике.
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Сегодня Telegram-канал Антиглянец написал, что режиссёр проводит серьёзную работу, чтобы сохранить брак с молодой актрисой. Он весьма заинтересован в продолжении совместной жизни с Андреевой.
К тому же, недавно Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии «Ленфильм». Теперь у него появилось больше времени на семью.
Бондарчук и Андреева женились в 2019 году. Супруги воспитывают сына ивана, которого ни разу не показывали публике.
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Анастасия Чинкова