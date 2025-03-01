«Её 100% забудут»: продюсер высказался о судьбе Паулины Андреевой после развода с Бондарчуком

Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Звёздный продюсер Сергей Дворцов отметил, что многие не знали об актрисе Паулине Андреевой до её встречи с режиссёром Фёдором Бондарчуком. Об этом он сообщил в беседе с порталом «Страсти».
«Её никогда никто не видел в звездных кругах. Девочка была фанаткой Фёдора Бондарчука, и ей просто подфартило. Её 100% забудут после развода, потому что, если бы не Фёдор, её бы никто и не знал», – высказался продюсер.Также Дворцов раскрыл гонорар актрисы за один съёмочный день. По его данным, она получает порядка 500 рублей, может быть, даже миллион, в зависимости от проекта.
Кинокритик Александр Шпагин тоже высказался об Андреевой. Он отметил, что она очень преуспела в карьере.
«Как актриса – старается. Состоялась больше в этой профессии – хотя бы по названиям», – подчеркнул эксперт.36-летняя Паулина Андреева и 57-летний Фёдор Бондарчук начали встречаться в 2015 году, а спустя четыре года поженились. Через несколько лет у супругов родился сын Иван. В настоящее время ходят слухи о проблемах в их отношениях и их скором разводе.
Читайте также:
Решил не сдаваться: Фёдор Бондарчук спасает брак с Паулиной Андреевой
Развод Бондарчука с Андреевой принял неожиданный поворот
«Истероидная птица Феникс»: Психоаналитик рассказала, как Андреева отомстит Бондарчуку за потраченные нервы
Анастасия Чинкова