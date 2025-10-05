«Я всегда против мата»: Дмитрий Маликов осудил мат на сцене
Народный артист России Дмитрий Маликов высказался против использования мата на сцене. В беседе с «Пятым каналом» он подчеркнул, что сцена — это место для вдохновения, а не для нецензурной брани.
Отвечая на вопрос о современных исполнителях, Маликов отметил, что с уважением относится к творчеству Макана, но был удивлён, услышав о запрете его песен из-за мата.
Артист добавил, что в его собственном творчестве не было и не будет подобных выражений, поскольку он считает: сила музыки — в эмоциях, а не в грубости.
Вспоминая случай с Сергеем Шнуровым, Маликов признался, что использование нецензурной лексики в его выступлениях ему не близко.
Тем не менее певец следит за музыкальными трендами и готов признать ценность молодых артистов, если в их работах есть мелодия, смысл и душа.
Читайте также: