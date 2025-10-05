«Я всегда против мата»: Дмитрий Маликов осудил мат на сцене

05 октября 2025, 16:44

Дмитрий Маликов отметил, что грубость не делает искусство искренним

Дмитрий Маликов (Фото: Instagram* / @dmitry_malikov)

Народный артист России Дмитрий Маликов высказался против использования мата на сцене. В беседе с «Пятым каналом» он подчеркнул, что сцена — это место для вдохновения, а не для нецензурной брани.