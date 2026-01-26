«Чёрт, с меня хватит»: Айза-Лилуна Ай поделилась революционным лайфхаком по созависимости

26 января 2026, 16:33

Айза-Лилуна Ай раскрыла простой способ выйти из токсичных отношений

Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram* / @aizalovesam)

Айза-Лилуна Ай поделилась с подписчиками своим методом выхода из токсичных отношений. Об этом сообщает Super.





Опыт двух браков, общения с Гуфом и собственные «абьюзивные квесты», по её словам, сделали её экспертом по созависимости.



Отвечая на вопрос, как разорвать порочный круг, Айза предложила простой, но действенный подход.





«Просто сказать: «Иди н****, чёрт. С меня хватит». Это гораздо проще сделать, чем кажется. Но не все этим пользуются“, — отметила Айза.