«Чёрт, с меня хватит»: Айза-Лилуна Ай поделилась революционным лайфхаком по созависимости
Айза-Лилуна Ай раскрыла простой способ выйти из токсичных отношений
Айза-Лилуна Ай поделилась с подписчиками своим методом выхода из токсичных отношений. Об этом сообщает Super.
Опыт двух браков, общения с Гуфом и собственные «абьюзивные квесты», по её словам, сделали её экспертом по созависимости.
Отвечая на вопрос, как разорвать порочный круг, Айза предложила простой, но действенный подход.
«Просто сказать: «Иди н****, чёрт. С меня хватит». Это гораздо проще сделать, чем кажется. Но не все этим пользуются“, — отметила Айза.Психологи уже активно обсуждают её совет, а пользователи соцсетей делятся, кто успел попробовать этот метод на практике.