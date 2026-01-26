Достижения.рф

«Чёрт, с меня хватит»: Айза-Лилуна Ай поделилась революционным лайфхаком по созависимости

Айза-Лилуна Ай раскрыла простой способ выйти из токсичных отношений
Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram* / @aizalovesam)

Айза-Лилуна Ай поделилась с подписчиками своим методом выхода из токсичных отношений. Об этом сообщает Super.



Опыт двух браков, общения с Гуфом и собственные «абьюзивные квесты», по её словам, сделали её экспертом по созависимости.

Отвечая на вопрос, как разорвать порочный круг, Айза предложила простой, но действенный подход.

«Просто сказать: «Иди н****, чёрт. С меня хватит». Это гораздо проще сделать, чем кажется. Но не все этим пользуются“, — отметила Айза.
Психологи уже активно обсуждают её совет, а пользователи соцсетей делятся, кто успел попробовать этот метод на практике.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

