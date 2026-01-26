«Мы расстались в один день с Лепсом и Кибой»: продюсер Дмитрия Диброва заявил о разрыве с дочерью Даны Борисовой

26 января 2026, 15:57

Дочь Даны Борисовой и продюсер Дмитрия Диброва расстались

Полина Борисова (Фото: Инстаграм* @poxenovaaa)

18-летняя дочь Даны Борисовой снова свободная девушка. В личном блоге Полина подтвердила, что рассталась с 35-летним Артуром Якобсоном.





Романтические отношения между Полиной и Артуром развивались очень быстро. Они начали жить вместе и с нежностью называли друг друга «муженьком» и «женушкой». Дана, мать Полины, не была в восторге от этого союза: во-первых, избранник дочери был вдвое старше её, а во-вторых, она подозревала, что их отношения могут быть лишь пиар-ходом. Борисова верила, что этот роман не продлится долго, и оказалась права.



В начале декабря Полина объявила о разрыве с Артуром, но уже через месяц пара воссоединилась. Однако это примирение оказалось недолговечным — вскоре оба подтвердили, что они больше не вместе.





«Как же это символично. Мы расстались в один день с Лепсом и Кибой. Наши отношения в Сети сравнивали с их парой», — написал в соцсети продюсер.

«Это было сложное, взвешенное, совместное и очень взрослое решение, принятое не за один день», — заявила дочь знаменитости.