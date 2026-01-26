«Я не пью»: Лера Кудрявцева показала свой единственный выходной
Лера Кудрявцева показала, как провела редкий день отдыха
Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками, как прошёл её единственный выходной. Телеведущая опубликовала видео в ускоренной съёмке, показав процесс уборки квартиры — ролик она сама назвала «днём для СДВГшников и перфекционистов».
По словам Леры, планы на отдых были совсем другими.
«У меня был выходной! Хотела провести его тупо в постели, читая, или смотря сериалы», — призналась телеведущая. Однако в итоге она решила заняться домашними делами.В комментариях подписчики предложили разные способы скрасить воскресный вечер, но на один из советов Кудрявцева ответила лаконично.
«Я не пью», — сказала она.