«Я не пью»: Лера Кудрявцева показала свой единственный выходной

Лера Кудрявцева показала, как провела редкий день отдыха
Лера Кудрявцева (Фото: Instagram* / @leratv)

Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками, как прошёл её единственный выходной. Телеведущая опубликовала видео в ускоренной съёмке, показав процесс уборки квартиры — ролик она сама назвала «днём для СДВГшников и перфекционистов».



По словам Леры, планы на отдых были совсем другими.

«У меня был выходной! Хотела провести его тупо в постели, читая, или смотря сериалы», — призналась телеведущая. Однако в итоге она решила заняться домашними делами.
В комментариях подписчики предложили разные способы скрасить воскресный вечер, но на один из советов Кудрявцева ответила лаконично.

«Я не пью», — сказала она.
Софья Метелева

