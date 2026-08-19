Режиссёр «Незнайки в Солнечном городе» Нина Шорина умерла в возрасте 83 лет
Советская и российская актриса Нина Шорина ушла из жизни на 84-м году. О её смерти сообщает ТАСС со ссылкой на шеф-редактора киностудии «Союзмультфильм» Сергея Капкова.
Нина Ивановна скончалась 19 августа. Она была режиссёром, сценаристом, актрисой, художником и продюсером. Благодаря всем этим талантам Шорина создала множество мультфильмов.
Артистка родилась в Москве в 1943 году. Ещё в детстве она начала сниматься в кино. Профессиональное образование женщина получила во Всероссийском государственном университете кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК).
После окончания вуза она сосредоточилась на анимации. Как режиссёр-мультипликатор Шорина работала над экранизациями произведений Николая Носова и Туве Янссон — «Незнайкой в Солнечном городе» и «Муми-троллем и кометой».
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