«Типичный пенсионер»: Лев Лещенко остался с одной компанией и уменьшившейся прибылью
Народный артист Лев Лещенко сосредоточился на оптимизации своих доходов и оставил только одну компанию — ООО «Домодедовский инженерный центр», предоставляющую бизнес-услуги. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Однако прибыль центра за прошлый год значительно снизилась — с 20 миллионов до 8,4 миллиона рублей, почти на 12 миллионов.
В остальных предприятиях Лещенко вышел из состава учредителей. Среди них — ТСЖ с выручкой 33 миллиона, лесной бизнес «Владимирский ЛПК» (почти миллиард в год), производитель летательных аппаратов «Финк Электрик» (29 млн) и деревообрабатывающее предприятие «МФК» (338 млн).
При этом певец получает пенсию в 30 тысяч рублей, как он сам признавался в интервью, оставаясь «типичным пенсионером».
Читайте также: