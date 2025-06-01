«Я сломалась»: Дана Борисова и Алёна Жигалова поссорились и покинули шоу «Сокровища императора»
Дана Борисова и Алёна Жигалова покинули шоу «Сокровища императора»
Алёна Жигалова поругалась с Даной Борисовой. Звёздный интервьюер заявила, что по вине телеведущей они проиграли в реалити-шоу.
Сегодня на телеканале ТНТ показали девятый выпуск «Cокровищ императора». Пара, которая победит в проекте, получит один миллион юаней (порядка 11 миллионов рублей).
В одном из испытаний Дана и Алёна поссорились, поскольку Борисова заявила, что хочет домой. Звёзды пришли последними к финишу, уступив предпоследнее место Лине Джебисашвили и её возлюбленному Юрию Фунтову.
«Почему так долго, девчонки?», – обратилась к журналистке и телезвезде Ольга Бузова.В ответ они заявили, что поссорились, а Жигалова добавила, что Борисова подвела её.
«Я чувствую ответственность перед Алёной. Но я в жизни не скажу о ней плохого слова. Я не считаю себя виноватой, это мой выбор. Я сломалась, не выдержала разлуки с дочерью», – заявила Дана, слова которой приводит VOICE.После этого Жигалова высказала обиду в лицо Борисовой. Она заявила, что провалы последовали после того, как Дана захотела домой.