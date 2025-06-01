«Я сломалась»: Дана Борисова и Алёна Жигалова поссорились и покинули шоу «Сокровища императора»

01 июня 2025, 20:59

Дана Борисова и Алёна Жигалова покинули шоу «Сокровища императора»

Алёна Жигалова и Дана Борисова (фото: Telegram @alenablin)

Алёна Жигалова поругалась с Даной Борисовой. Звёздный интервьюер заявила, что по вине телеведущей они проиграли в реалити-шоу.





Сегодня на телеканале ТНТ показали девятый выпуск «Cокровищ императора». Пара, которая победит в проекте, получит один миллион юаней (порядка 11 миллионов рублей).



В одном из испытаний Дана и Алёна поссорились, поскольку Борисова заявила, что хочет домой. Звёзды пришли последними к финишу, уступив предпоследнее место Лине Джебисашвили и её возлюбленному Юрию Фунтову.





«Почему так долго, девчонки?», – обратилась к журналистке и телезвезде Ольга Бузова.

«Я чувствую ответственность перед Алёной. Но я в жизни не скажу о ней плохого слова. Я не считаю себя виноватой, это мой выбор. Я сломалась, не выдержала разлуки с дочерью», – заявила Дана, слова которой приводит VOICE.