Ирина Дубцова и Ксения Бородина устроили скандал на шоу «Сокровища императора» – подробности
Ирина Дубцова и Ксения Бородина устроили скандал на шоу «Сокровища императора». Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
Сначала Ирина довела до слёз Дану Борисову, припомнив, что та лежала в рехабе. Дубцова назвала участницу «наркоманкой».
После напарница Борисовой Алёна Жигалова отметила, что такие слова в адрес человека, который приложил огромные усилия, чтобы побороться с зависимостью, недопустимы.
После этого страсти в реалити продолжились. Ксения Бородина вступила в открытый конфликт с командой Кристины и Антона Шкаплеровых. Невеста Николая Сердюкова обвинила Кристину в пассивной агрессии. К спору подключился Антон, который указал Бородиной на неумение вести себя и нормально разговаривать с людьми. Ксению сильно возмутили эти слова.
Николай Сердюков поспешил вступиться за возлюбленную, однако получилось неубедительно, и к его словам никто не прислушался.
Читайте также: