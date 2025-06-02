Ирина Дубцова и Ксения Бородина устроили скандал на шоу «Сокровища императора» – подробности

02 июня 2025, 12:51

Дубцова и Бородина устроили скандал на «Сокровищах императора»

Антон Шкаплеров, Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)

Ирина Дубцова и Ксения Бородина устроили скандал на шоу «Сокровища императора». Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».