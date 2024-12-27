«Это мой выбор»: Майки Мэдисон рассказала, как она снималась в интимных сценах в фильме «Анора»

Майки Мэдисон и Марк Эйдельштейн (Фото: соцсети)
Американская актриса Майки Мэдисон исполнила главную роль в фильме режиссёра Шона Бейкера «Анора»: она сыграла стриптизёршу, у которой завязался бурный роман с сыном российского олигарха. Партнёрами Майки по фильму стали Марк Эйдельштейн (сын олигарха Иван), Юра Борисов (Игорь), Алексей Серебряков, Дарья Екамасова.
В специальном выпуске газеты Variety «Актёры об актёрах» с Памелой Андерсон Мэдисон, которой пророчат «Оскар» за эту роль, рассказала, как снимали пастельные сцены с её участием (её партнёрами были Эйдельштейн и Борисов). Подробнее читайте в материале «Радио 1».
По словам восходящей голливудской звезды, они с партнёрами не пользовались услугами координатора по интимным сценам.
Девушка отметила, что комфортно себя чувствовала, снимаясь в интимных сценах с Марком и Юрой.
После заявления актрисы кинозрители разделились на два лагеря: кто-то поддержал девушку, а кто-то был возмущён её решением.
Так, один из пользователей в соцсетях написал, что Майки сделала безумное заявление в присутствии Памелы Андерсон, которая на протяжении всей своей карьеры страдала от сексуальных домогательств.
Фильм «Анора» получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. Кинокартина представлена в пяти номинациях на «Золотой глобус», а Юра Борисов претендует на награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана».
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По словам восходящей голливудской звезды, они с партнёрами не пользовались услугами координатора по интимным сценам.
«Для нашего фильма мы этого не делали, это был мой выбор», — сообщила Мэдисон.Создатели киноленты предложили актрисе услуги эксперта, но она от них отказалась.
«Мы с Марком Эйдельштейном решили, что лучше всего будет, если мы будем снимать в присутствии режиссёра Шона Бейкера, а также его партнёрши-продюсера и жены Сэмми Куан. И поэтому я думаю, что мы действительно смогли упростить процесс, снять его очень быстро», — рассказала актриса.
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Девушка отметила, что комфортно себя чувствовала, снимаясь в интимных сценах с Марком и Юрой.
«Это был очень позитивный опыт для меня. Мой персонаж — секс-работница. Я видела фильмы Шона и знаю, что он, как и я, стремится к достоверности. Я тоже хотела погрузиться в это, поэтому была готова. <…> Она (её персонаж — Анора — прим. ред.) ведёт себя таким гиперсексуальным образом, потому что так она зарабатывает на жизнь, и это просто то, что она должна делать. Поэтому я как актриса тоже относилась к этому как к работе, и мне было очень комфортно», — поделилась своими впечатлениями от съёмочного процесса Мэдисон.
Реакция общественности
После заявления актрисы кинозрители разделились на два лагеря: кто-то поддержал девушку, а кто-то был возмущён её решением.
Так, один из пользователей в соцсетях написал, что Майки сделала безумное заявление в присутствии Памелы Андерсон, которая на протяжении всей своей карьеры страдала от сексуальных домогательств.
Фильм «Анора» получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. Кинокартина представлена в пяти номинациях на «Золотой глобус», а Юра Борисов претендует на награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана».
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Анастасия Ларина