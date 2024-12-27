«Это мой выбор»: Майки Мэдисон рассказала, как она снималась в интимных сценах в фильме «Анора»

Украинская певица Таисия Повалий долгое время была одной из самых популярных артисток в своей стране и носила почётное звание «Народной артистки Украины». Однако после того, как она открыто поддержала Россию, её лишили всех государственных наград и званий, а многие соотечественники начали считать её предательницей. Сын Повалий, не разделяющий взгляды матери, остался на Украине и прекратил с ней общение, в то время как сама артистка сейчас проживает в Москве. Подробности читайте в материале «Радио 1».