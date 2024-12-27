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«Это мой выбор»: Майки Мэдисон рассказала, как она снималась в интимных сценах в фильме «Анора»

Майки Мэдисон и Марк Эйдельштейн (Фото: соцсети)

Майки Мэдисон и Марк Эйдельштейн (Фото: соцсети)

Американская актриса Майки Мэдисон исполнила главную роль в фильме режиссёра Шона Бейкера «Анора»: она сыграла стриптизёршу, у которой завязался бурный роман с сыном российского олигарха. Партнёрами Майки по фильму стали Марк Эйдельштейн (сын олигарха Иван), Юра Борисов (Игорь), Алексей Серебряков, Дарья Екамасова.
В специальном выпуске газеты Variety «Актёры об актёрах» с Памелой Андерсон Мэдисон, которой пророчат «Оскар» за эту роль, рассказала, как снимали пастельные сцены с её участием (её партнёрами были Эйдельштейн и Борисов). Подробнее читайте в материале «Радио 1».

По словам восходящей голливудской звезды, они с партнёрами не пользовались услугами координатора по интимным сценам.


«Для нашего фильма мы этого не делали, это был мой выбор», — сообщила Мэдисон.
Создатели киноленты предложили актрисе услуги эксперта, но она от них отказалась.
«Мы с Марком Эйдельштейном решили, что лучше всего будет, если мы будем снимать в присутствии режиссёра Шона Бейкера, а также его партнёрши-продюсера и жены Сэмми Куан. И поэтому я думаю, что мы действительно смогли упростить процесс, снять его очень быстро», — рассказала актриса.

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Девушка отметила, что комфортно себя чувствовала, снимаясь в интимных сценах с Марком и Юрой.
«Это был очень позитивный опыт для меня. Мой персонаж — секс-работница. Я видела фильмы Шона и знаю, что он, как и я, стремится к достоверности. Я тоже хотела погрузиться в это, поэтому была готова. <…> Она (её персонаж — Анора — прим. ред.) ведёт себя таким гиперсексуальным образом, потому что так она зарабатывает на жизнь, и это просто то, что она должна делать. Поэтому я как актриса тоже относилась к этому как к работе, и мне было очень комфортно», — поделилась своими впечатлениями от съёмочного процесса Мэдисон.

Реакция общественности



После заявления актрисы кинозрители разделились на два лагеря: кто-то поддержал девушку, а кто-то был возмущён её решением.

Так, один из пользователей в соцсетях написал, что Майки сделала безумное заявление в присутствии Памелы Андерсон, которая на протяжении всей своей карьеры страдала от сексуальных домогательств.

Фильм «Анора» получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. Кинокартина представлена в пяти номинациях на «Золотой глобус», а Юра Борисов претендует на награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

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#секс
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#актриса
#актеры
#сша
Певца Шарлота* приговорили к 5,5 годам колонии
27 декабря 2024, 17:07

Фото: istockphoto/Berezko

Оглашён приговор в отношении российского певца Эдуарда Шарлота*. Он получил 5,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
После начала специальной военной операции артист покинул Россию, напоминает телеграм-канал Baza. После этого он несколько раз выкладывал в сети видеозаписи различных «акций протеста»: то сжигал российский паспорт, то выкладывал оскорбительный пост в адрес патриарха Кирилла. В результате на певца было возбуждено сразу несколько уголовных дел по разным статьям: «Реабилитация нацизма», «Оскорбление чувств верующих», «Возбуждение ненависти или вражды» и «Уничтожение официального документа». Позже уже в ходе разбирательства обвинение отказалось от статьи за уничтожение паспорта.

В ноябре 2023 года Шарлота* задержали в аэропорту Пулково. Будучи под арестом, музыкант написал покаянное письмо патриарху Кириллу, в котором попросил прощения. Русская православная церковь приняла извинения артиста и обратилась к следствию с ходатайством об отозвании обвинения в оскорблении чувств верующих из-за примирения сторон. Однако прокурор настоял на своём. Шарлота* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

В заключении Шарлот* выступал на мероприятиях благотворительного фонда, а также перечислял деньги в фонд поддержки СВО. У музыканта диагностировано биполярное расстройство. По словам людей из окружения певца, в СИЗО его состояние ухудшилось.

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#артист
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Гонконгский актёр Чан потратил миллион на лечение рака лёгких и снова закурил
27 декабря 2024, 17:07

Фото: istockphoto/Miljan Živković

Известный актёр из Гонконга Майкл Чан потратил миллион гонконгских долларов (около 13 миллионов рублей) на лечение рака лёгких. После этого он снова начал курить.
Пик карьеры 81-летнего артиста пришёлся на 80-е и 90-е годы прошлого века, сообщает издание Business Times. Тогда он был настоящей звездой боевиков о восточных единоборствах, как и сам жанр переживал в те годы расцвет. В 2020 году Чан перенёс инсульт, тогда же у него диагностировали рак лёгких. Ещё через год у актёра нашли рак мозга. Потом он сломал тазобедренный сустав, после чего некоторое время передвигался с тростью.

Чан бросил курить и вплотную занялся своим здоровьем. Лечение и препараты обошлись ему в миллион гонконгских долларов. Всё как-будто наладилось. Однако недавно в социальных сетях разошлось видео, на кадрах которого артист обедает с друзьями в ресторане и курит. Поклонники актёра раскритиковали актёра в комментариях и напомнили, как он боролся за своё здоровье и во сколько ему это обошлось.

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#инсульт
#здоровье
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Замороженные яйцеклетки, неудачная пластика и пророческое предсказание гадалки: Семенович раскрыла тайны своей жизни
27 декабря 2024, 16:08

Анна Семенович (Фото: соцсеть «Вконтакте»)

Минувшим летом певица, экс-участница группы «Блестящие» Анна Семенович впервые представила общественности своего избранника — им оказался Денис Шреер, он занимается строительным бизнесом и живёт на две страны — в России и Германии.
В отношениях Анны и Дениса было всё прекрасно до тех пор, пока не выяснилось, что возлюбленный певицы женат.
«Бывшая супруга моего мужчины давала странные интервью и наговаривала на Дениса. Да и он не ожидал такого поведения от своей бывшей жены. Она всегда жила в богатстве и до сих пор получает от Дениса содержание по полной программе, ни в чём себе не отказывает. Я была поражена её заявлением. <…> Хорошо, что через несколько дней она сама призналась «Комсомолке» в том, что наговорила откровенной неправды, поддавшись женским эмоциям», — поделилась историей Анна.

По её словам, сейчас у Дениса и его бывшей жены установились дружеские отношения, у них есть прекрасный сын, они его вместе воспитывают. Бывшая супруга бизнесмена и его ребёнок живут в Германии.

Как рассказала Семенович газете «Комсомольская правда», сейчас Денис и его экс-супруга ждут окончания бракоразводного процесса.
«В Германии разводы — дело долгое. И люди там, хоть и не живут вместе, порой не разводятся из-за судебной волокиты. Денис с Мариной уже давно не были вместе, но на развод не подавали. Но, когда мы с Денисом стали встречаться, сразу подали. Думаю, в начале следующего года Денис будет свободен», — пояснила артистка.

Денис пока не делал предложение Анне, по словам певицы, её возлюбленный ждёт, когда станет официально свободным.

Сейчас пара живёт вместе, после новогодних праздников хотят переехать в собственный загородный дом.
«Я не люблю очень большие дома, мне некомфортно там. Я люблю, когда всё пространство используется с умом. <…> Поэтому мы хотим не очень большой, но уютный домик. Для меня очень важно, чтобы в доме была сауна. Я по гороскопу Рыбы, очень люблю воду. Хочу сделать уголок в доме, где можно было бы после трудного дня попариться, может быть, окунуться в купель или в бассейн, вызвать массажиста и отдохнуть», — рассказала Семенович.

Анна Семенович (Фото: соцсеть «Вконтакте»)


«Детей должно быть как минимум двое-трое»



Анна Семенович рассказала в соцсетях, что заморозила яйцеклетки. Она считает, что каждой женщине в молодом возрасте нужно замораживать яйцеклетки на всякий случай.
«Допустим, сейчас не встретила мужчину, ничего страшного, подстраховка в виде яйцеклеток есть. Просто надо заранее этим озаботиться, ведь не у всех бывают хорошие яйцеклетки после 35 лет. <…> Я вообще считаю, что детей должно быть как минимум двое-трое. Я очень люблю детей, сама очень хочу стать мамой, и мы с моим мужчиной сейчас работаем над этим», — поделилась своим мнением певица.

Похудела на 7 килограммов


Недавно Анна рассказала, что похудела на 7 килограммов. В этом ей помогли рекомендации эндокринолога.
«Я долгое время не знала, что у меня есть инсулинорезистентность. Это предсахарный диабет. <…> Об этом заболевании я узнала на приёме у эндокринолога. Мне прописали наш российский препарат, и я стала им лечиться. Очень довольна, потому что, помимо того, что у меня теперь хорошие анализы, ушло 7 килограммов. Причём я питаюсь так же, как раньше. И, действительно, сейчас рада своему отражению в зеркале», — раскрыла тайну своего похудения артистка.

Она добавила, что практически всю жизнь ограничивала себя в еде, потому что всегда была склонна к полноте.
«Когда я была в фигурном катании, нас вообще взвешивали три раза в неделю, и лишние 100 г были катастрофой. <…> Поэтому мы постоянно себя ограничивали. С 14 лет, как начался переходный возраст, и до 21 года я практически всегда была голодной. С утра до ночи ходила голодной и уставшей», — рассказала Анна.

После завершения спортивной карьеры артистка жаловалась на «бесконтрольный голод» и спустя время набрала 15 килограммов.
«Могла пельмени заедать вареньем, тут же арбуз есть, а потом солёный огурец. У меня был бесконтрольный голод. Это психологическая история у тех людей, которые долго себя ограничивали в еде. Через это проходят многие спортсмены. Практически все девочки поправляются, когда заканчивают со спортом», — пояснила Семенович.

Анна Семенович (Фото: соцсеть «Вконтакте»)


Неудачная пластика груди



Десять лет назад экс-солистка «Блестящих» решилась на операцию по уменьшению груди. К сожалению, операция прошла не очень хорошо.
«Грудь мне не уменьшили, только оставили не очень приятные последствия, которые потом пришлось исправлять, сделав еще несколько операций. Слава богу, всё в итоге закончилось хорошо», — сообщила Анна.

После неудачной операции Семенович занялась психологией и поняла, что нужно любить себя такой, какая есть.
«Я считаю, что каждая женщина красива. Но из-за того, что ты не уверена в себе, не можешь полюбить себя и в самой себе разобраться, ты начинаешь перекраивать свою внешность. Это большая ошибка», — подытожила певица.

«Тебя будет знать каждая собака»



Анна Семенович рассказала интересную историю: во время сборов, когда певице было 16 или 17 лет, она и её подруга пошли к одной женщине, которая гадала на кофейной гуще.
«Она мне сказала такую удивительную вещь: «Ты будешь очень известным человеком, тебя будет знать каждая собака (так она мне дословно сказала), и ты будешь что-то держать в руке»», — рассказала Анна.

По её словам, артистка думала, что будет успешной в спортивной карьере: станет олимпийской чемпионкой по фигурному катанию, потом будет своя школа, и Анна будет говорить в рупор - так делают многие тренеры, чтобы не кричать, не срывать голос на льду, чтобы спортсмены их слышали.
«Тогда я ещё даже не могла представить, что стану певицей, и в руках я буду держать микрофон», — заключила Семенович.

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#интервью
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«Я была в шоке»: порноактриса раскрыла тайны экс-жениха Меган Фокс. Измена и извращенные секс-предпочтения Колсона Бейкера
27 декабря 2024, 15:17

Меган Фокс (Фото: соцсети)

Порноактриса Амия Майли поделилась откровениями о своем романе с Колсоном Бейкером и его необычными привычками в постели. Она намекнула, что рэпер одновременно встречался с ней и с Меган Фокс. Подробности – в материале «Радио 1».

Отношения Меган Фокс и Колсона Бейкера


Актриса Меган Фокс и музыкант Колсон Бейкер начали встречаться в 2020 году, а через два года объявили о своей помолвке. Их отношения были полны взлетов и падений: они расставлялись, мирились и даже проходили совместную психотерапию. В ноябре Меган сообщила, что ждет первого общего ребенка от Колсона после перенесенного выкидыша.

Однако всего через две недели стало известно о разрыве их отношений. Пятилетний роман завершился во время совместного отдыха в Колорадо на День благодарения, когда Фокс уличила Бейкера в активной переписке с другими женщинами.

Но есть и другая версия расставания пары. Сплетники подозревают, что Меган Фокс могла уйти от MGK к 34-летнему горячему итальянцу Микеле Морроне (из «365 дней»). Год назад они вместе снимались в фильме «Subservience».

У Меган есть трое детей от бывшего мужа Брайана Остина Грина: 11-летний Ноа, 9-летний Боди и 7-летний Джорни. У Бейкера есть 15-летняя дочь Кейси Колсон, которую он воспитывает вместе с экс-партнершей Эммой Кэннон.

Меган Фокс и Колсон Бейкер (Фото: соцсети)

Измены с порноактрисой


После расставания пары в сети начали появляться шокирующие подробности из интимной жизни рокера, которые раскрыла его бывшая возлюбленная, с которой он встречался до знакомства с актрисой из «Трансформеров».

Амия рассказала, что их роман с Бейкером начался восемь лет назад, когда мужчина увидел ее фото в социальных сетях и пригласил на кофе. Она отметила, что была удивлена его сексуальными причудами:

«Он был бы идеальным, если бы не его эмоциональная нестабильность. Однажды он попросил меня пописать, а затем сам выпил мою мочу. Я была в шоке и не могла поверить, что это происходит», — поделилась она.

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В 2017 году их неоднократно видели вместе, но после нескольких месяцев бурных отношений они расстались. «Все время было как-то странно. Он нравился мне по-разному, у него словно было 30 разных личностей. Никогда не знаешь, с кем имеешь дело в данный момент, и это было трудно воспринимать», — рассказывала Амия изданию Daily Mail.

Актриса утверждает, что она с Колсоном Бейкером воссоединилась несколько лет назад, и их связь могла пересекаться с его отношениями с Меган Фокс.

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* Включен в реестр террористов и экстремистов
#секс
#фото
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«Мстит Прилучному»: кем оказался женатый любовник Агаты Муцениеце и что на самом деле ее связывает с Петром Дрангой
27 декабря 2024, 12:31

Агата Муцениеце (Фото: соцсети)

Агата Муцениеце продолжает подогревать слухи о своем романе с музыкантом Петром Дрангой. Артисты часто появлялись вместе на светских мероприятиях и позировали для фотографий. Кроме того, аккордеонист успел познакомиться с дочерью Агаты Мией. Что связывает знаменитостей и с кем на самом деле состоит в отношениях бывшая жена Павла Прилучного расскажет «Радио 1».

Влиятельный поклонник


Прежде СМИ писали, что у актрисы действительно появился новый щедрый поклонник, который подарил ей роскошный «Майбах» стоимостью 10 миллионов рублей. Кроме того, он порадовал ее сумкой Kelly от знаменитого бренда Hermes, цена которой превышает 3 миллиона рублей. Такие аксессуары есть в гардеробе известных модниц, таких как Ксения Собчак и Тина Канделаки.

Согласно слухам, именно из-за этой новой любви Агата решила завершить свои отношения с телеведущим Иваном Чуйковым, которые многие считали простым пиаром.

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Тем временем сама Агата удивила публику новым светским выходом. Она посетила гастрономическое детское шоу театра Svet вместе с дочерью Мией и 40-летним аккордеонистом Петром Дрангой. Ранее Петр имел дружеские отношения с актрисой Дарьей Мороз, бывшей женой режиссера Константина Богомолова, однако сам Дранга отрицал роман с ней. Что касается его отношений с Агатой, то он пока не комментирует их.

Это детское представление стало не единственным совместным выходом пары. На днях Муцениеце и Дранга также были замечены вместе на премьере фильма «Братья», где Петр нежно обнимал Агату за плечи.

Они даже намекнули друзьям, что между ними больше, чем просто дружба. Также говорят, что у Петра Дранги серьезные продюсеры, которые могли бы заинтересовать Агату в этом пиар-романе с финансовой точки зрения. За каждый выход в свет с 40-летним аккордеонистом, который давно не появлялся на светских мероприятиях, Агата могла бы получить как минимум миллион рублей. Похоже, у Петра появился продюсер, который пытается вернуть музыканта в большой шоу-бизнес.
«Я удивлён такому союзу, поскольку знаю Петра Дрангу. Он успешный музыкант и довольно требователен в выборе партнёрши, зачем ему этот пиар-роман? Скорее, здесь больше интересует Агата. Убеждён, она хочет привлечь внимание Павла Прилучного, вызвать у него ревность и задеть его самолюбие. Мол, смотри, я нашла себе такого красавца», — отмечает бывший директор покойного певца Пьера Нарцисса Сергей Дворцов.
По его мнению, Агата убедила Петра в том, что этот роман будет полезен для обоих. Обычно подобные истории вызывают повышенный интерес к артистам, что приводит к увеличению рекламных контрактов, а также большему количеству съемок и концертов.


Агата Муцениеце и Петр Дранга (Фото: соцсети)

Дранга «для отвода глаз»


Актриса Агата Муцениеце завела новый роман с женатым мужчиной, а выход в свет с аккордеонистом Петром Дрангой был нужен лишь для отвода глаз. Об этом рассказал неназванный источник в беседе с изданием «Комсомольская правда».

«Новый избранник Агаты — молодой и влиятельный человек. Она скрывает его даже от ближайших друзей, так как он не свободен», — пишут авторы статьи.

Также близкий к Муцениеце источник отметил, что между ней и Петром Дрангой нет романтических отношений, а их связь исключительно деловая.

«Этот пиар-роман нужен Агате по нескольким причинам. Во-первых, чтобы отвлечь внимание от ее отношений с несвободным мужчиной. Во-вторых, Дранга напоминает молодого Павла Прилучного: так же красив и элегантен», — поделился инсайдер.
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Кроме того, он предположил, что Агата таким образом пытается «пощекотать нервы» Прилучному. По словам источника, экс-супруги активно следят за личной жизнью друг друга.

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#свет
#продюсер
#сын
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Победительница шоу «Точь-в-Точь» из Подмосковья рассказала о трудностях съемок на Первом канале
Актриса Галка: участие в шоу «Точь-в-Точь» было непростым
27 декабря 2024, 11:26

Фото: Пушкинский музыкально-драматический театр

Актриса Пушкинского музыкально-драматического театра Светлана Галка стала победителем шоу «Точь в Точь» на Первом канале. Участники этого шоу изображают известных музыкантов и актеров прошлого и настоящего.
Актриса Светлана Галка в беседе с «Радио 1» рассказала, что участие в проекте было нелегким.

«Это действительно было непросто, потому что номера, как правило, ты делаешь сама, есть просто одна репетиция по вокалу, консультация с педагогом по актерскому мастерству, но все остальное ты выстраиваешь сама. Еще одна репетиция есть перед съемкой, где уже стоят камеры и пробуется грим-костюм. Но вся основная работа проводится дома самостоятельно», — рассказала она.

Фото: Пушкинский музыкально-драматический театр

По ее словам, люди, говорящие, что актерам легко сниматься в подобных телепрограммах, глубоко заблуждаются.

«Это очень своеобразная вещь. Правда, не каждый может почувствовать образ другого человека, а уж тем более в него перевоплотиться. Мне очень понравилось быть Аллой Баяновой. С помощью прекрасного грим-костюма меня никто не узнавал. Очень понравилось быть в образе Анны Вески и Александра Калягина», — поделилась актриса.
Фото: Пушкинский музыкально-драматический театр

Он отметила, что грим делался не менее двух часов, где делается компьютерная графика лица, а потом накладывается новое.

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Публично унизил на юбилее: за что сын Таисии Повалий ненавидит родную мать и как отрекся от нее из-за Украины
27 декабря 2024, 11:03

Таисия Повалий (Фото: соцсети)

Украинская певица Таисия Повалий долгое время была одной из самых популярных артисток в своей стране и носила почётное звание «Народной артистки Украины». Однако после того, как она открыто поддержала Россию, её лишили всех государственных наград и званий, а многие соотечественники начали считать её предательницей. Сын Повалий, не разделяющий взгляды матери, остался на Украине и прекратил с ней общение, в то время как сама артистка сейчас проживает в Москве. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Карьера на Украине и переезд в Россию


Карьера Повалий стремительно развивалась: в 1994 году она была признана лучшей певицей Украины и лучшим артистом года на национальном музыкальном фестивале «Новые звезды старого года». В 1996 году, после выхода дебютного альбома «Панно кохання», ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, а спустя полтора года — народной артистки.

В 2011 году в Киеве на Крещатике была установлена именная звезда Повалий на «Аллее звезд». На протяжении всей карьеры она активно сотрудничала с российскими исполнителями, такими как Иосиф Кобзон и Стас Михайлов, и регулярно выступала в России. Особенно популярным стал её дуэт с Николаем Басковым, песни которого «Ты далеко» и «Отпусти меня» завоевали большую любовь у зрителей.

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Далёкая от политики, в 2012 году Таисия неожиданно выдвинула свою кандидатуру в Верховную Раду Украины и почти полгода работала советником Виктора Януковича. Однако её связи с российским шоу-бизнесом, включая выступления в Кремле и поздравления крымчан в Ялте, не остались незамеченными. В результате певицу внесли в «чёрный список», и в 2015 году она была лишена звания «Народной артистки Украины».

В 2014 году супруг Таисии Повалий Игорь Лихута сообщил, что она решила отказаться от публичного празднования своего 50-летия из-за политического давления и отменила все запланированные концерты на Украине. Несмотря на это, певица продолжала жить между двумя странами, но после начала военной операции на Украине окончательно переехала в Москву. В начале 2024 года Таисия Повалий получила российское гражданство и впервые приняла участие в выборах президента Российской Федерации, выразив гордость за своё решение и отметив, что чувствует себя частью великого народа.


Взаимоотношения Повалий с сыном


Таисия Повалий с сыном Денисом (Фото: соцсети)

Отношения с сыном Денисом также стали сложными. Живя в Москве, Повалий ощущала безопасность и уверенность в будущем и решила привезти свою мать из Киева в Россию. Однако не все поддержали её выбор: сын Денис, по мнению Повалий, находился под сильным влиянием и в итоге отвернулся от неё.

«Я не имею отношения к этому человеку», — заявил он.

Денис женился в 2019 году и подарил Повалий внука Демьяна, с которым она не имеет возможности встретиться. Сын, будучи глубоко патриотичным гражданином Украины, сейчас живет в Испании. 10 декабря 2024 года Таисия Повалий отметила своё 60-летие, устроив концерт в Кремлёвском дворце. В начале выступления она исполнила песню, посвящённую России, выразив благодарность за то, что эта страна стала её второй родиной. Затем она выступила с Пелагеей, исполнив на украинском языке композицию «Цвитэ тэрэн», а весь зал поддержал её знаменитой песней «Червону руту».

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После концерта, со слезами на глазах, 60-летняя Повалий поделилась своими чувствами, отметив, что она — «самый счастливый человек на свете». Однако её радость была омрачена резким комментарием сына. Денис, который давно дистанцировался от матери, написал в социальных сетях: «С юбилеем, трижды предательнице».

Он также опубликовал старую фотографию Таисии, на которой она изображена до пластических операций. Многие поклонники и недоброжелатели до сих пор не понимают, что произошло с лицом певицы. Лишь в 2023 году она решилась рассказать о своем неудачном опыте с пластической хирургией. По её словам, она одной из первых использовала биополимерный гель для коррекции лица, но результат оказался неожиданным — у неё появилась заметная асимметрия, одна щека стала значительно больше другой.

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Приняли за эскортницу: кто «заказал» Наталью Рудову и как Андрей Малахов причастен к секс-скандалу с ее участием
27 декабря 2024, 09:56

Наталья Рудова (Фото: соцсети)

41-летняя актриса Наталья Рудова поделилась мнением о том, что в ее профессии многие достигают успеха благодаря интимным связям с влиятельными людьми. Она уверила, что фамилии таких женщин известны многим. Подробности – в материале «Радио 1».

Рудова уличила коллег-актрис в эскорте


Бывшая участница шоу «Выжить в Дубае» призналась, что на протяжении всей жизни сталкивается со стереотипами. Многие считают, что ей, как красивой женщине, все дается легко, приписывают наличие богатых покровителей и даже записывают в эскортницы.

Рудова подчеркнула, что такие домыслы ее огорчают, так как она добилась всего собственными усилиями и преодолела множество трудностей на пути к успеху. Тем не менее, актриса не отрицает, что в мире кино действительно есть те, кто достигает высот благодаря сексуальным отношениям с влиятельными людьми.

«Я, как человек из этой сферы, скорее всего, знаю, кто стоит за успехом тех или иных актрис. Да, 2024 год, но это все еще существует», — заявила звезда сериала «Жизнь по вызову» в интервью с Натальей Гасанхановой в программе «ДаДа-НетНет».

На вопрос о том, продолжается ли лоббирование через постель, она ответила: «Абсолютно да. Есть актрисы, которых мы все знаем».

Актриса Наталья Рудова рассказала, что однажды её ошибочно приняли за эскортницу из-за заказа некоего человека, что сильно её обидело.

«Я всю жизнь живу по съемным квартирам, недоедаю и всегда полагаюсь только на себя», — поделилась она.

«Кошелек» для секса: кем оказался новый спонсор Веры Брежневой? Скандальные эпизоды из экскортного прошлого певицы
«Кошелек» для секса: кем оказался новый спонсор Веры Брежневой? Скандальные эпизоды из экскортного прошлого певицы

В разговоре с Натальей Гасанхановой Рудова также обсудила пару Лизы Моряк и Сарика Андреасяна, которые готовятся к рождению второго ребенка. Режиссер часто снимает свою жену в главных ролях, и это не секрет. Лиза сама шутит по этому поводу.

«Для меня это странно. Я понимаю, что она его любимая женщина, но как это воспринимается зрителями?» — спросила Гасанханова.

Наталья Рудова (Фото: соцсети)

Рудова ответила, что Сарик — человек без комплексов и один из немногих, кто поддерживал её в карьере.

«Он не обращает внимания на родственные связи. Ему нравится работать с определенными актерами, и он продолжает это делать. Он много лет снимает одних и тех же людей. Конечно, Лиза — его любимая женщина, и главные роли изначально рассматриваются для неё. Но разве это уникально? Давайте вспомним о детях знаменитостей — там ситуация не лучше!» — заключила Рудова.

Рудова угодила в скандал с эскортницами


В 2019 году актриса уже оказывалась в центре скандала, связанного с эскортом.

Тогда выпуск программы «Прямой эфир» Андрея Малахова, названный «Рынок шкур», произвел настоящий фурор. Основное внимание было сосредоточено на инста-модели Кире Майер, которую заподозрили в предоставлении эскорт-услуг. Однако в результате обсуждения пострадала и актриса Наталья Рудова.

Светские хроникеры обнаружили на сайтах, предлагающих эскорт-услуги, анкеты известных актрис, певиц и телеведущих. При этом многие из этих сайтов публикуют информацию о людях, которые не имеют отношения к подобным услугам. Так, агент Натальи Рудовой и Анастасии Решетовой даже начала борьбу с одним из пабликов, защищая честь и репутацию своих подопечных.

После выхода публикации на этом ресурсе телефон агента буквально разрывался от сообщений. Например, в течение пяти дней на Мальдивах за компанию с Рудовой предлагали около восьми миллионов рублей. Агент пояснила в эфире передачи, что звезды обычно не делают официальных опровержений на подобные слухи, так как это в конечном итоге способствует их популярности.

Но совершенно неожиданно Наталья Рудова молчать не стала и разразилась гневной отповедью в адрес Андрея Малахова.

«Я говорю о передаче «Прямой эфир» с Малаховым. Вы обманом взяли интервью у моего директора, смонтировали ее интервью, как вам было выгодно, потому что больше никак не могли притянуть меня к этой истории. Вы вписали мое имя и имя моей подруги в эту передачку о падших женщинах, и теперь все псевдопаблики растащили это дерьмо по своим псевдопорталам и мусолят», — гневалась звезда экрана.

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«С легким сердцем!»: бывшая жена SHAMAN решилась на откровенные фото после развода, как живет Елена Мартынова, связь с Егором Кридом
26 декабря 2024, 17:42

Ярослав Дронов и Елена Мартынова (Фото: соцсети)

Новость о разводе Елены Мартыновой с SHAMAN стала настоящей сенсацией. Никто не думал, что одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса распадется, однако это произошло.
О том, как экс-супруги живут по отдельности — в материале «Радио 1».

Причина развода SHAMAN и Елены Мартыновой


Когда в сети появилась информация о разводе SHAMAN с Еленой Мартыновой, то многие сначала не поверили в это. Однако спустя время пара сама выступила с громким заявлением: 26 сентября Ярослав и Елена, поблагодарив друг друга, объявили о расставании.

Вскоре стало известно, что причиной развода стали напряженные графики супругов — оба высоко востребованы в своих областях, поэтому вечно пропадали на работе. И жить вместе в таком ритме оказалось невозможно.

Как сегодня живет Елена Мартынова


Многие пользователи сделали вывод, что развод с SHAMAN подействовал на Елену Мартынову положительно. В соцсетях она опубликовала красивую фотосессию, которую поклонники уже в шутку окрестили «Милый, смотри, кого потерял». По словам самой Мартыновой, уже долгое время она не ощущала себя такой свободной.

Елена Мартынова (Фото: соцсети)

«С наступающим! Уходящий год был для меня непростым, но я его отпускаю с легким сердцем. 2025 — год Змеи, мой год. И я его с нетерпением жду! Хорошего всем года, праздничного настроения, добрых и преданных людей рядом!», — пожелала своей аудитории Елена.

Примечательно, что в интернете уже публиковали фото Мартыновой с Егором Кридом. Однако, что связывает экс-наставника шоу «Голос. Дети» и одного из самых влиятельных медиа-менеджеров страны, так и осталось без ответа. Мартынова является большим профессионалом в медиасфере, поэтому многие до сих пор думают, что она поспособствовала раскрутке певца SHAMAN.

Жизнь певца SHAMAN после развода


После развода, который состоялся 14 октября, Ярослав Дронов отправился жить в отель, так как собственной квартирой певец в Москве не обзавелся. Ему уже приписали роман с певицей Соей, с которой они познакомились, работая над фолк-оперой «Князь Игорь», которая в начале февраля будет представлена в Государственном Кремлевском дворце.

Ярослав Дронов (Фото: соцсети)

Насчет своей популярности Ярослав шутил неоднократно: мол женился на Мартыновой в 2017-м, а популярным стал лишь в 2022-м. Хотя и признавал — экс-супруга сыграла немаловажную роль в его становлении как артиста и помогала в нелегкий период ожидания популярности.

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