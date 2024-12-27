Гонконгский актёр Чан потратил миллион на лечение рака лёгких и снова закурил

Фото: istockphoto/Miljan Živković
Известный актёр из Гонконга Майкл Чан потратил миллион гонконгских долларов (около 13 миллионов рублей) на лечение рака лёгких. После этого он снова начал курить.
Пик карьеры 81-летнего артиста пришёлся на 80-е и 90-е годы прошлого века, сообщает издание Business Times. Тогда он был настоящей звездой боевиков о восточных единоборствах, как и сам жанр переживал в те годы расцвет. В 2020 году Чан перенёс инсульт, тогда же у него диагностировали рак лёгких. Ещё через год у актёра нашли рак мозга. Потом он сломал тазобедренный сустав, после чего некоторое время передвигался с тростью.
Чан бросил курить и вплотную занялся своим здоровьем. Лечение и препараты обошлись ему в миллион гонконгских долларов. Всё как-будто наладилось. Однако недавно в социальных сетях разошлось видео, на кадрах которого артист обедает с друзьями в ресторане и курит. Поклонники актёра раскритиковали актёра в комментариях и напомнили, как он боролся за своё здоровье и во сколько ему это обошлось.
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Александр Бойцов