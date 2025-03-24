Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Да, мой господин»: Чумаков рассказал об абьюзе и показал, как жена ему прислуживает

«Да, мой господин»: Чумаков рассказал об абьюзе и показал, как жена ему прислуживает

Чумаков рассказал об абьюзе и показал, как жена ему прислуживает
Алексей Чумаков (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Алексей Чумаков (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Певец Алексей Чумаков опубликовал в запрещенной соцсети кадры из шоу «Прямой эфир», показав, как его жена Юлия Ковальчук прислуживает ему, произнося фразу «Да, мой господин».
«Срочно! Абьюзирую, как могу! Вроде получается! Все при себе: ее господин — перед вами! Хвост павлина— под столом, нарцисс — в горшке за кадром (поэтому просто не видно). P. S. И, да, в нашей семье жене есть запрещено! Только пить. Любви и добра всем нашим семьям!» — написал артист.

слева направо: Андрей Малахов, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук (Фото:Instagram*/alexchumakoff)


На кадрах видно, что за происходящим наблюдал телеведущий Андрей Малахов, который не смог сдержать смех от увиденного. Затем Чумаков показал Малахову, как правильно кушать блюдо, которое было перед ведущим.

Читайте также:

Жерар Депардье предстанет перед судом в Париже по делу о сексуальных домогательствах

17-летняя дочь Даны Борисовой сделала пластику носа

Измены жене, внебрачные дети и скандал с изнасилованием участницы «Дома-2»: как сейчас живет 74-летний Александр Серов

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#певец
#семья
#отношения
Жерар Депардье предстанет перед судом в Париже по делу о сексуальных домогательствах
The Times: суд рассмотрит дело Жерара Депардье о сексуальных домогательствах
24 марта 2025, 13:46

Жерар Депардье (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Судебное разбирательство в отношении актера Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах состоится в Париже 23 и 25 марта. Об этом пишет издание The Times.
По информации журналистов, процесс связан с жалобами, поданными на артиста якобы за неприемлемое поведение в отношении двух женщин во время съемок фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Предполагаемыми жертвами названы 53-летняя декоратор Амели, а также помощница режиссера, которой двадцать с небольшим лет.

Сам фигурант отрицает обвинения. Его защищает президент Франции Эммануэль Макрон и свыше 60 женщин из сферы кино. Заседание планировалось на октябрь прошлого года, однако его отложили по просьбе защиты в связи с состоянием здоровья Депардье.

Читайте также:

Бывшая возлюбленная российского миллиардера Лебедева снялась без штанов

Раскрыта сумма гонораров Орбакайте за выступления под фонограмму

Живущая в Монако Боня раскрыла отношение к русским и украинцам на Западе
#мир
#франция
#звёзды
#шоу-бизнес
#актеры
#суд
#домогательства
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывшая возлюбленная российского миллиардера Лебедева снялась без штанов
Модель Елена Перминова снялась без штанов
24 марта 2025, 13:14

Елена Перминова (Фото: Instagram*/lenaperminova)

Бывшая возлюбленная российского предпринимателя Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась без штанов. Девушка выложила фото в запрещенной соцсети. На снимке Перминова в кружевных розовых трусиках с высокой посадкой и в белом топе.
Кроме того, звезду подиума украшают укороченная шубка, а также ярко-розовые остроносые туфельки с высоким каблуком.

Фото: Instagram*/lenaperminova

Пользователи уже отметились на страничке Перминовой, оставив в комментариях сердечки и восхищения красотой бывшей возлюбленной миллиардера. Один из юзеров отметился надписью Happy Spring (счастливая весна). Остается лишь догадываться, идет ли речь о пожелании или фанат выразил собственную ассоциацию, связанную с фотографией.

Читайте также:

Живущая в Монако Боня раскрыла отношение к русским и украинцам на Западе

Секс на экране в 49 лет, романы с Гошей Куценко, Максимом Авериным и развод: Виктории Толстогановой — 53

«Ненавижу»: Ида Галич раскрыла, из-за чего постоянно скандалит с будущим мужем

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#фотография
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыта сумма гонораров Орбакайте за выступления под фонограмму
Орбакайте получала 250 тысяч долларов за выступление под фонограмму
24 марта 2025, 13:13

Кристина Орбакайте (Фото: Telegram @orbakaite_k_telegram)

Покинувшая Россию Кристина Орбакайте получала 250 тысяч долларов за выступления на корпоративах, при этом пела она под фонограмму. Такие подробности привел актер Анатолий Калмыков.
«Есть одна певица, у нее мама очень знаменитая, так мы с этой певицей работали на корпоративе. Мне организатор говорит: "Посмотри, сколько певица заработала. Ее гонорар — 250 тыс. долларов за три песни под фонограмму". Певицу не хочу называть. Назвать? Орбакайте», — рассказал Калмыков в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Напомним, Орбакайте уехала из России в 2022 году в Майами. После переезда певица несколько раз приезжала на родину и проводила концерты. В сентябре прошлого года Орбакайте заявила, что больше не будет выступать в РФ. Теперь же она планирует отправиться в гастрольный тур по Европе.

Читайте также:

С трудом говорит по-русски: Пугачёва поддержала Орбакайте после её конфуза

Без семьи и друзей: Кристина Орбакайте рассказала, как отметит день рождения

Алла Пугачева обратилась к Орбакайте в преддверии скорой встречи
#певица
#семьи
#звёзды
#мама
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Живущая в Монако Боня раскрыла отношение к русским и украинцам на Западе
Виктория Боня: в Европе нормально относятся к русским
24 марта 2025, 12:26

Виктория Боня (Фото: Telegram @v_bonya)

Российская телеведущая и звезда реалити-шоу Виктория Боня, которая живет в Монако, заявила, что на Западе ни разу не сталкивалась с негативом из-за своего российского происхождения.
«Я ни разу не чувствовала на себе никаких взглядов, какого-то там хейта. Ни разу», — рассказала Виктория в выпуске проекта «Света вокруг света», доступном на YouTube-канале Светланы Бондарчук.

Однако она добавила, что ее украинские подруги часто жалуются на предосудительное отношение со стороны европейцев.

Напомним, Боня проживает в Монако уже более 10 лет. Туда она переехала к своему возлюбленному, родила дочь. В 2017 году пара разошлась, однако Виктория на родину возвращаться не стала.

Читайте также:

«Боже, вторая Волочкова»: Виктория Боня столкнулась с оскорблениями от женщин после видео в купальнике

«Плати и спи спокойно»: Боня осудила задержанную в Сочи Сашу Митрошину

«Я пойду на свидание с первым мужчиной, который подарит мне кольцо с розовым бриллиантом»: Виктория Боня ответила на вопросы подписчиков
#видео
#сочи
#youtube
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Папа всем нам улыбается»: Киркоров расплакался в эфире шоу «Маска» после похорон отца
Киркоров расплакался в эфире шоу «Маска» после похорон отца
24 марта 2025, 12:00

Могила Бедроса Киркорова на Троекуровском кладбище (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров расплакался в эфире шоу «Маска» на НТВ после похорон своего отца Бедроса Киркорова. Киркоров-младший отметил, что своими успехами он обязан папе. По его словам, он решил выйти в эфир, потому что его «учили» идти к зрителю в любых обстоятельствах.
«Он сделал из меня большого артиста и, как артист, сегодня я улыбаюсь вам, несмотря ни на что — так меня учили. И папа, я уверен, всем нам улыбается с небес. Шоу должно продолжаться! Спасибо!» — произнес Филипп Киркоров.
Певец был в черном блестящем костюме и расплакался после номера участника, посвятившего свое выступление Бедросу Киркорову. Был растроган весь зал. Бедрос Киркоров скончался на 93-м году жизни 18 марта.

Читайте также:

Юрист объяснил, могут ли родственники Миронова претендовать на наследство умершей Голубкиной

Брошенные женщины, внебрачный сын и резонансное ДТП: Александру Буйнову 75 лет

Экс-жену миллиардера Лебедева раскритиковали за совместное принятие ванны с сыном
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#похороны
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате