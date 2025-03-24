«Да, мой господин»: Чумаков рассказал об абьюзе и показал, как жена ему прислуживает

Алексей Чумаков (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)
Певец Алексей Чумаков опубликовал в запрещенной соцсети кадры из шоу «Прямой эфир», показав, как его жена Юлия Ковальчук прислуживает ему, произнося фразу «Да, мой господин».
«Срочно! Абьюзирую, как могу! Вроде получается! Все при себе: ее господин — перед вами! Хвост павлина— под столом, нарцисс — в горшке за кадром (поэтому просто не видно). P. S. И, да, в нашей семье жене есть запрещено! Только пить. Любви и добра всем нашим семьям!» — написал артист.
слева направо: Андрей Малахов, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук (Фото:Instagram*/alexchumakoff)
На кадрах видно, что за происходящим наблюдал телеведущий Андрей Малахов, который не смог сдержать смех от увиденного. Затем Чумаков показал Малахову, как правильно кушать блюдо, которое было перед ведущим.
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