Измены жене, внебрачные дети и скандал с изнасилованием участницы «Дома-2»: как сейчас живет 74-летний Александр Серов

Александр Серов (Фото: Инстаграм* @alexander_serov_official)
В конце 80-х и начале 90-х не было ни одной женщины в России, которая бы не мечтала об Александре Серове. Проникновенные тексты, лирический вокал, брутальная внешность. За более чем 40 лет карьеры интерес к нему не утихает. 24 марта певцу исполняется 74 года.
О том, как сложилась карьера Александра Серова, что известно о его личной жизни и с какими скандалами связан исполнитель — в материале «Радио 1».
Александр Серов родился 24 марта 1954 года в селе Ковалёвка в Николаевской области Украины. Его отец был начальником автобазы, а мать трудилась в парфюмерном цеху фабрики «Алые паруса». После появления Александра на свет отец ушел из семьи, и матери пришлось одной тащить все на себе. В основном воспитанием мальчика занимались дедушка и бабушка.
В юном возрасте Серов увлекся музыкой и начал играть на альте в школьном оркестре. Спустя время он самостоятельно научился играть на фортепиано. В 1970 году окончил Николаевское музыкальное училище по классу кларнета, а затем на три года отправился служить в армию.
В 1973 году Александр перебрался в Краснодар и начал выступать в местном ВИА «Ива». После чего он гастролировал с «Поющими юнгами» и ансамблем «Черемош» до 1980 года, который стал для Серова значимым. Исполнитель начал сотрудничать с сестрами Софии Ротару. В 1981 году он выступил на радио дуэтом с Ольгой Зарубиной с композицией «Круиз», которая сразу же стала хитом. В 1983 году певец одержал победу на конкурсе социалистического содружества в Ялте, после которого его показали в программе Центрального телевидения «Шире круг». Затем Александр переехал в Москву.
В 1987 году Серов победил на конкурсе «Интерталант-87» в Праге. Через год он одержал победу в конкурсе Pop-song-festival в Венгрии, после чего презентовал знаменитый альбом «Мадонна» с одноимённой песней. Большую часть композиций для этой пластинки записал композитор Игорь Крутой, сделав из Александра суперзвезду.
В жизни певца начались активные гастроли, в том числе и в Европе. Вскоре продюсер Том Хэнк пригласил Серова принять участие в фестивале «Музыка в воздухе» наряду с легендарными Клиффом Ричардом и Дитером Боленом (участником Modern Talking).
В 1991 году вышел альбомом Александра под названием «Я плачу», в 1993-м — «Сюзанна», в 1997 году — «Ностальгия по тебе», куда вошел его хит «Я люблю тебя до слез».
В 2004 году Серову присудили звание Народного артиста, а в 2005-м он выступил в Кремле с юбилейной программой «Бесконечная любовь». Спустя три года Александр выпустил альбом «Признание», куда вошли неизданные песни 1981—1992 годов.
В 2012 году на премии «Золотой граммофон» Серову вручили почетную статуэтку «За вклад в историю отечественной музыки». Последний альбом исполнителя «Крик на причале» вышел в 2020 году.
Несмотря на бурную молодость и всеобщую популярность, Александр Серов женился лишь в 1991 году. Его женой стала Елена Стебенева — мастер спорта по акробатической гимнастике. В этом браке у пары в 1993 году родилась дочь Мишель — любимица отца. Она тоже стала певицей. В 2020 году Мишель родила дочь Мия, а еще через два года — сына Макара.
Знакомство Серова с Еленой Стебеневой состоялось на съемках клипа певца, после чего у них начался роман. Через некоторое время они пережили страшную трагедию — у них родилась девочка без кистей, которая на третьи сутки умерла от остановки сердца. Супруги смогли справиться с болью. Вместе они прожили до 2010 года. Однако на протяжении этих лет они регулярно расходились они со скандалами. По словам их дочери Мишель, всю жизнь она буквально разрывается между родителями.
После развода Александра Серова видели со многими девушками. Одно время он появлялся на публике вместе с артисткой Елизаветой Семичастной. А недавно певец признался, что ему уже не нужны никакие отношения.
О непростом характере Александра Серова слагают легенды. По слухам, он поймал звёздную болезнь ещё в 2000-х, поэтому на некоторое время пропал из поля зрения публики: никто не хотел с ним работать из-за непростого характера и постоянных проблем. К тому же наложилась алкогольная зависимость, от которой он смог избавиться.
Большой скандал с участием исполнителя активно обсуждался в 2011 году, когда журналистка Надежда Тилер, которая жила в Германии, рассказала о любовных отношениях с Серовым. Женщина утверждала, что родила от известного певца дочь Кристин. Надежда потребовала не только признать отцовство, но и выплатить компенсацию в размере 100 млн рублей. Тогда Александр отказался, и скандал замяли, но вернулись к нему в 2018 году во время ток-шоу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым на Первом канале.
Серов согласился сдать ДНК-тест, думая, что ничего не изменится, однако он показал — Серов является отцом Кристин. В эфире Первого канала они впервые встретились, но после передачи общение так и не сложилось.
В этом же году Серов пришёл в студию шоу «Секрет на миллион», где откровенно рассказал Лере Кудрявцевой о личной жизни. Выяснилось, что в 90-х у него родилась ещё одна дочь — Алиса, а ее мать была поэтессой Валентиной Аришиной. О том, что у Александра есть внебрачная дочь, он узнал, когда Алисе было 10 лет. Девочку он видел только по фото.
В 2018 году в студии программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова бывшая жена Серова Елена сообщила, что развод произошел не только из-за разногласий. Этому предшествовали многочисленные измены супруга, а также регулярные скандалы с рукоприкладством и побоями. Сам Серов обвинил Стебеневу в алкоголизме.
В 2018 году произошел еще один неприятный скандал с участием Александра Серова. В студии «Пусть говорят» участница шоу «Дом-2» Дарья Друзяк рассказала не только о романе с музыкантом, но и о беременности от него после изнасилования.
По словам девушки, Серов сначала помогал ей и даже предоставил жилплощадь в Москве на безвозмездной основе, а затем начал требовать расплату. Боясь преследования Друзяк на время уехала в Белгород, о чем тогда писала в соцсетях.
Скандал ещё несколько раз всплывал в эфирах, после чего Дарья согласилась пройти детектор лжи. По результатам проверки выяснилось: связь была за деньги, а история про беременность оказалась фейком.
Поскольку Александр Серов активно гастролирует, то в интернете есть множество кадров с выступлений. Исполнитель не изменяет своему стилю последние десять лет и выходит на сцену в костюме и накрахмаленной белой рубашке. Зачастую на нем узкие брюки, которые уже давно будоражат поклонниц.
После одного из концертов фанатка Людмила Панова опубликовала видео, где в брюках Серова можно было рассмотреть приличное достоинство, которым его наградила мать природа. Стоит отметить, что несколько любовниц в 90-х давали интервью скандальным журналам «Спид-инфо» и «Экспресс-газета», рассказывая о том, какой певец искусный любовник.
И вот теперь к обсуждению выдающегося мужского достоинства Серова вернулись вновь. Возможно, дело лишь в слишком обтягивающей модели брюк, но большинство сходится во мнении, что певцу действительно стало тесновато в этих штанах.
Александр Серов родился на Украине. При этом он высказывался в поддержку спецоперации и говорил, что ее участники делают святое дело.
Также Серов заявлял, что поведение Владимира Зеленского — «неадекватное и чудовищное». Он отмечал, что знаком с лидером киевского режима.
Александр Серов в 74 года продолжает выступать с концертами, а также снимается в телепередачах. В ноябре прошлого года он принял участие в программе «Любимые песни». Эфир с музыкантом обернулся скандалом, когда он обратился к исполнителю Олегу Майами на «ты» и спросил, кто он такой и что делает в жюри шоу. В ответ тот обвинил Серова в хамстве.
Осенью 2024 певец в программе «Ты не поверишь!» развеял слухи о романе с коллегой Катей Лель. При этом он признался, что очень любит ее.
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*Запрещен в РФ
Детство и юность Александра Серова
Александр Серов родился 24 марта 1954 года в селе Ковалёвка в Николаевской области Украины. Его отец был начальником автобазы, а мать трудилась в парфюмерном цеху фабрики «Алые паруса». После появления Александра на свет отец ушел из семьи, и матери пришлось одной тащить все на себе. В основном воспитанием мальчика занимались дедушка и бабушка.
В юном возрасте Серов увлекся музыкой и начал играть на альте в школьном оркестре. Спустя время он самостоятельно научился играть на фортепиано. В 1970 году окончил Николаевское музыкальное училище по классу кларнета, а затем на три года отправился служить в армию.
Карьера
В 1973 году Александр перебрался в Краснодар и начал выступать в местном ВИА «Ива». После чего он гастролировал с «Поющими юнгами» и ансамблем «Черемош» до 1980 года, который стал для Серова значимым. Исполнитель начал сотрудничать с сестрами Софии Ротару. В 1981 году он выступил на радио дуэтом с Ольгой Зарубиной с композицией «Круиз», которая сразу же стала хитом. В 1983 году певец одержал победу на конкурсе социалистического содружества в Ялте, после которого его показали в программе Центрального телевидения «Шире круг». Затем Александр переехал в Москву.
В 1987 году Серов победил на конкурсе «Интерталант-87» в Праге. Через год он одержал победу в конкурсе Pop-song-festival в Венгрии, после чего презентовал знаменитый альбом «Мадонна» с одноимённой песней. Большую часть композиций для этой пластинки записал композитор Игорь Крутой, сделав из Александра суперзвезду.
В жизни певца начались активные гастроли, в том числе и в Европе. Вскоре продюсер Том Хэнк пригласил Серова принять участие в фестивале «Музыка в воздухе» наряду с легендарными Клиффом Ричардом и Дитером Боленом (участником Modern Talking).
Александр Серов (Фото: РИА Новости/Александр Макаров)
В 1991 году вышел альбомом Александра под названием «Я плачу», в 1993-м — «Сюзанна», в 1997 году — «Ностальгия по тебе», куда вошел его хит «Я люблю тебя до слез».
В 2004 году Серову присудили звание Народного артиста, а в 2005-м он выступил в Кремле с юбилейной программой «Бесконечная любовь». Спустя три года Александр выпустил альбом «Признание», куда вошли неизданные песни 1981—1992 годов.
В 2012 году на премии «Золотой граммофон» Серову вручили почетную статуэтку «За вклад в историю отечественной музыки». Последний альбом исполнителя «Крик на причале» вышел в 2020 году.
Личная жизнь
Несмотря на бурную молодость и всеобщую популярность, Александр Серов женился лишь в 1991 году. Его женой стала Елена Стебенева — мастер спорта по акробатической гимнастике. В этом браке у пары в 1993 году родилась дочь Мишель — любимица отца. Она тоже стала певицей. В 2020 году Мишель родила дочь Мия, а еще через два года — сына Макара.
Александр Серов с дочерью Мишель (Фото: Инстаграм* @alexander_serov_official)
Знакомство Серова с Еленой Стебеневой состоялось на съемках клипа певца, после чего у них начался роман. Через некоторое время они пережили страшную трагедию — у них родилась девочка без кистей, которая на третьи сутки умерла от остановки сердца. Супруги смогли справиться с болью. Вместе они прожили до 2010 года. Однако на протяжении этих лет они регулярно расходились они со скандалами. По словам их дочери Мишель, всю жизнь она буквально разрывается между родителями.
«С Еленой общения нет. Она живёт своей жизнью, я — своей. Не касаюсь каких-то её личностных дел. Можно сказать, она вычеркнута из моей жизни. Примирения не может быть. Очень большая обида, тяжёлый камень у меня в душе. Я же был гастролёром, редко бывал дома, а всё, что зарабатывал, — всё приносил в дом, делал всё, чтобы было лучше. Но человек этого не оценил. 17 прожитых лет потерпели фиаско. Я пересилить эмоционально не могу… Поэтому у меня всё это свербит. Простите», — поделился Серов в одном из интервью.
После развода Александра Серова видели со многими девушками. Одно время он появлялся на публике вместе с артисткой Елизаветой Семичастной. А недавно певец признался, что ему уже не нужны никакие отношения.
Скандалы с Александром Серовым
Внебрачные дети
О непростом характере Александра Серова слагают легенды. По слухам, он поймал звёздную болезнь ещё в 2000-х, поэтому на некоторое время пропал из поля зрения публики: никто не хотел с ним работать из-за непростого характера и постоянных проблем. К тому же наложилась алкогольная зависимость, от которой он смог избавиться.
Большой скандал с участием исполнителя активно обсуждался в 2011 году, когда журналистка Надежда Тилер, которая жила в Германии, рассказала о любовных отношениях с Серовым. Женщина утверждала, что родила от известного певца дочь Кристин. Надежда потребовала не только признать отцовство, но и выплатить компенсацию в размере 100 млн рублей. Тогда Александр отказался, и скандал замяли, но вернулись к нему в 2018 году во время ток-шоу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым на Первом канале.
Серов согласился сдать ДНК-тест, думая, что ничего не изменится, однако он показал — Серов является отцом Кристин. В эфире Первого канала они впервые встретились, но после передачи общение так и не сложилось.
В этом же году Серов пришёл в студию шоу «Секрет на миллион», где откровенно рассказал Лере Кудрявцевой о личной жизни. Выяснилось, что в 90-х у него родилась ещё одна дочь — Алиса, а ее мать была поэтессой Валентиной Аришиной. О том, что у Александра есть внебрачная дочь, он узнал, когда Алисе было 10 лет. Девочку он видел только по фото.
Откровения супруги о разводе
В 2018 году в студии программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова бывшая жена Серова Елена сообщила, что развод произошел не только из-за разногласий. Этому предшествовали многочисленные измены супруга, а также регулярные скандалы с рукоприкладством и побоями. Сам Серов обвинил Стебеневу в алкоголизме.
Забеременевшая участница «Дома-2» и инвалидное кресло
В 2018 году произошел еще один неприятный скандал с участием Александра Серова. В студии «Пусть говорят» участница шоу «Дом-2» Дарья Друзяк рассказала не только о романе с музыкантом, но и о беременности от него после изнасилования.
По словам девушки, Серов сначала помогал ей и даже предоставил жилплощадь в Москве на безвозмездной основе, а затем начал требовать расплату. Боясь преследования Друзяк на время уехала в Белгород, о чем тогда писала в соцсетях.
Скандал ещё несколько раз всплывал в эфирах, после чего Дарья согласилась пройти детектор лжи. По результатам проверки выяснилось: связь была за деньги, а история про беременность оказалась фейком.
Поклонницы обсуждают большое достоинство Александра Серова в трусах
Поскольку Александр Серов активно гастролирует, то в интернете есть множество кадров с выступлений. Исполнитель не изменяет своему стилю последние десять лет и выходит на сцену в костюме и накрахмаленной белой рубашке. Зачастую на нем узкие брюки, которые уже давно будоражат поклонниц.
Александр Серов (Фото: Инстаграм* @alexander_serov_official)
После одного из концертов фанатка Людмила Панова опубликовала видео, где в брюках Серова можно было рассмотреть приличное достоинство, которым его наградила мать природа. Стоит отметить, что несколько любовниц в 90-х давали интервью скандальным журналам «Спид-инфо» и «Экспресс-газета», рассказывая о том, какой певец искусный любовник.
И вот теперь к обсуждению выдающегося мужского достоинства Серова вернулись вновь. Возможно, дело лишь в слишком обтягивающей модели брюк, но большинство сходится во мнении, что певцу действительно стало тесновато в этих штанах.
Что Серов говорил про СВО и Зеленского
Александр Серов родился на Украине. При этом он высказывался в поддержку спецоперации и говорил, что ее участники делают святое дело.
«Здоровья, выдержки, мудрости, вы делаете святое дело», — говорил исполнитель на концерте в Кремле.
Также Серов заявлял, что поведение Владимира Зеленского — «неадекватное и чудовищное». Он отмечал, что знаком с лидером киевского режима.
«Поведение Зеленского не то что неадекватное, а чудовищное. Я был у него на программе лет 10 тому назад. Просто пришел, потому что мне заплатили деньги. Я поехал, спел песни там. Тогда Зеленский был крученый такой парень. Крутится, вертится. Он тогда имел дела с олигархами типа Коломойского и зацепился, наверное, чтобы выскочить на другую ступеньку. Скорее всего, после фильма "Слуга народа", который я не смотрел, вдруг мелькнула мысль у тех, кто был приближен к олигархической линии: "А почему бы его не сделать президентом?" Его поддержали, потому что рейтинг Порошенко в то время падал. И сработало. Потом Зеленский лег под Америку. У него поехала крыша, и он потерял равновесие», — рассказывал Серов в интервью MK.RU.
Чем сейчас занимается Серов
Александр Серов в 74 года продолжает выступать с концертами, а также снимается в телепередачах. В ноябре прошлого года он принял участие в программе «Любимые песни». Эфир с музыкантом обернулся скандалом, когда он обратился к исполнителю Олегу Майами на «ты» и спросил, кто он такой и что делает в жюри шоу. В ответ тот обвинил Серова в хамстве.
Александр Серов (Фото: Инстаграм* @alexander_serov_official)
Осенью 2024 певец в программе «Ты не поверишь!» развеял слухи о романе с коллегой Катей Лель. При этом он признался, что очень любит ее.
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