«Друзья хоть не бросают меня»: Дмитрий Дибров встретит Новый год без семьи из-за бывшей жены

21 декабря 2025, 13:43

Развод с Полиной лишил Дмитрия Диброва семейного Нового года

Дмитрий Дибров с семьёй (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

Дмитрий Дибров рассказал, что в этом году Новый год ему придётся встретить без детей. Об этом сообщает kp.ru.





По словам телеведущего, причиной стал развод с бывшей супругой Полиной. В интервью он признался, что хотел бы провести праздник с семьёй, однако обстоятельства сложились иначе.





«Я, может, и планировал… Да, конечно, я бы хотел. С семьёй меня бы спросили…», — отметил Дибров, не вдаваясь в подробности ситуации.

«Ну хоть не бросают меня, видите, друзья хоть», — сказал он.