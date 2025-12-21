«Друзья хоть не бросают меня»: Дмитрий Дибров встретит Новый год без семьи из-за бывшей жены
Развод с Полиной лишил Дмитрия Диброва семейного Нового года
Дмитрий Дибров рассказал, что в этом году Новый год ему придётся встретить без детей. Об этом сообщает kp.ru.
По словам телеведущего, причиной стал развод с бывшей супругой Полиной. В интервью он признался, что хотел бы провести праздник с семьёй, однако обстоятельства сложились иначе.
«Я, может, и планировал… Да, конечно, я бы хотел. С семьёй меня бы спросили…», — отметил Дибров, не вдаваясь в подробности ситуации.Пока чёткого плана на новогоднюю ночь у телеведущего нет. Он допускает, что может уехать в Санкт-Петербург, а сам праздник проведёт в компании друзей. С иронией Дибров заметил, что хотя бы они его не оставили.
«Ну хоть не бросают меня, видите, друзья хоть», — сказал он.Несмотря на личные перемены, артист настроен оптимистично. Он сообщил, что на 2026 год ставит перед собой амбициозные творческие задачи, однако раскрывать детали пока не стал.