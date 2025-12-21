«Платится денежка, чтобы очернить»: Шаляпин считает, что на него заказали травлю

21 декабря 2025, 14:15

Прохор Шаляпин уверен, что скандал вокруг его слов о женщинах проплачен

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин заявил в подкасте «Состояние», что волну хейта в его адрес запустили искусственно.





Поводом стали его резонансные высказывания о женщинах, сделанные шесть лет назад, где артист говорил о доминировании мужчин и «арабских законах».



По словам шоумена, интервью внезапно «всплыло» не просто так — за этим, уверен он, стоят заинтересованные люди.





«Пытаются развернуть сейчас в интернете искусственно такую историю, якобы Прохор ненавидит женщин. Это интервью было опубликовано шесть лет назад, где же вы сидели все эти шесть лет?! Платится денежка и запускается такая история, чтобы очернить. Это могут быть и Ксюши (Собчак) враги, потому что после её интервью считается, что должна какая-то проблема быть. Это её завистники. Хочу успокоить всех этих прекрасных людей, потому что у вас ничего не получится», — заявил Шаляпин.