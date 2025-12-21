Достижения.рф

«Ела от стресса»: Дочь Успенской раскрыла шокирующую причину разрыва с женихом

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина объяснила причины расставания с женихом
Татьяна Плаксина (Фото: Instagram* @pacha_tati)

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина объяснила расставание с бизнесменом Никитой Плотниковым. Она назвала причину разрыва в шоу «Ты не поверишь!».



Плаксина призналась, что стресс из-за отношений повлиял на её самочувствие.

«Когда мне тяжело, я начинаю есть. Так я справляюсь с переживаниями», — призналась Татьяна.
Ранее пара выглядела счастливой. Они жили вместе, путешествовали и планировали свадьбу. Однако Успенская сомневалась в этом союзе, считая жениха неподходящим. Позже дочь с ней согласилась. Плаксина заявила, что не будет подстраиваться под ожидания других.
«Мы просто говорим на разных языках. Я что-то объясняю, а человек не понимает ни слов, ни эмоций. Мне не нужен статус или деньги. Главное — чтобы человек вдохновлял. Я не в поиске мужчины, я самодостаточна», — пояснила она.
Ранее Татьяна Плаксина сообщила о примирении с матерью.

Читайте также:


Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0