«Ела от стресса»: Дочь Успенской раскрыла шокирующую причину разрыва с женихом
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина объяснила причины расставания с женихом
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина объяснила расставание с бизнесменом Никитой Плотниковым. Она назвала причину разрыва в шоу «Ты не поверишь!».
Плаксина призналась, что стресс из-за отношений повлиял на её самочувствие.
«Когда мне тяжело, я начинаю есть. Так я справляюсь с переживаниями», — призналась Татьяна.Ранее пара выглядела счастливой. Они жили вместе, путешествовали и планировали свадьбу. Однако Успенская сомневалась в этом союзе, считая жениха неподходящим. Позже дочь с ней согласилась. Плаксина заявила, что не будет подстраиваться под ожидания других.
«Мы просто говорим на разных языках. Я что-то объясняю, а человек не понимает ни слов, ни эмоций. Мне не нужен статус или деньги. Главное — чтобы человек вдохновлял. Я не в поиске мужчины, я самодостаточна», — пояснила она.Ранее Татьяна Плаксина сообщила о примирении с матерью.