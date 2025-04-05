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«Шаляпину заплатили 1 млн»: Калашникова впервые рассказала о расставании с Прохором

Калашникова впервые рассказала о расставании с Прохором Шаляпиным
Анна Калашникова (Фото: «Радио 1»)

Анна Калашникова (Фото: «Радио 1»)

Певица Анна Калашникова впервые раскрыла правду о расставании с Прохором Шаляпиным. Об этом она рассказала в подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» в эфире «Радио 1».
20 апреля 2016 года на Первом канале вышел скандальный выпуск программы «Пусть говорят» с участием Анны Калашниковой и Прохора Шаляпина. Во время передачи артист сдал ДНК-тест, который показал, что Прохор не является отцом ребенка Анны.

По словам телеведущей, изначально выпуск должен был быть посвящен подготовке звезд к предстоящей свадьбе, однако в процессе ход передачи изменился неожиданно для самой Анны.

«Я никогда не делала никаких фейковых историй насчет беременности. На этой программе меня взяли в оборот и обманули. Прохор это везде признавал. Для меня этот эфир был представлен как предсвадебный, где мы выбираем платье, кольца, а в результате изюминкой выпуска стал ДНК-тест. Я сидела там и недоумевала», — рассказала Калашникова.

Певица также раскрыла детали их истории с Прохором, которые привели к созданию скандальной передачи.

«С 2014 года мы с Прохором были вместе, а в 16 году он сделал предложение. Накануне свадьбы у меня умерла бабушка, ее 40 дней выпали прямо на нашу дату бракосочетания. В результате нам пришлось перенести свадьбу на май. Пока я занималась похоронами, я упустила момент, что Прохора наша общая знакомая окрутила и наговорила ему кучу гадостей про меня. Затем он решился разорвать со мной отношения именно таким способом: придумать этот эфир и якобы не он, а телеканал все это сделал. Нас подставила общая близкая подруга», — заверила Анна.

Звезда российского шоу-бизнеса добавила, что за это шоу ей заплатили 50 тысяч рублей, а Шаляпину выплатили миллион.

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«Да простят меня олимпийские чемпионы»: Татьяна Навка показала, как дочь готовится к выходу на лед
Татьяна Навка показала, как дочь готовится к выходу на лед
05 апреля 2025, 15:15

Татьяна Навка (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Татьяна Навка в своем Telegram-канале опубликовала видео с десятилетней дочерью. Надежда собирается выступить на шоу, посвященном юбилею матери.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым готовит грандиозный ледовый проект, посвященный своему 50-летию. Спортсменка отметит юбилей в воскресенье, 13 апреля.




«Почти всех хедлайнеров вам озвучили, а вот мой личный номер один. Да простят меня олимпийские чемпионы и поймут все родители мира. Думали, что только одна я в семье готовлюсь к моему шоу? Конечно же, нет! От осинки не родятся апельсинки», — подписала публикацию Навка.

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«Начинается симфизит»: невестка Валерии рассказала о самочувствии на 9-м месяце беременности

«Шаляпину заплатили 1 млн»: Калашникова впервые рассказала о расставании с Прохором

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#шоу
#ледовая арена
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«Начинается симфизит»: невестка Валерии рассказала о самочувствии на 9-м месяце беременности
Беременная Невестка Валерии заявила, что у нее начался симфизит на 9-м месяце
05 апреля 2025, 14:49

Лиана Шульгина (фото: Telegram @lianashulginaa)

Лиана Шульгина в своем блоге рассказала о самочувствии на девятом месяце беременности.
Невестка Валерии готовится во второй раз стать мамой. По словам блогерши, с каждым днем она чувствует себя хуже.

Шульгина рассказала, что у нее началась изжога, она испытывает сильные боли в спине, из-за которых даже не может спать. Девушке также приходится использовать компрессионные чулки и делать контрастный душ для ног перед сном.

«Честный рассказ, как чувствую себя на финальном этапе беременности. Тяжесть в ногах и отеки к вечеру стали моими постоянными спутниками. Спина и бедра напоминают о себе при любой неудобной позе, врач сказала, что начинается симфизит», — написала Лиана.

Примечательно, что Шульгина планирует рожать в одной из столичных клиник.

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«Это просто удовольствие»: Меньшова об унизившей ее на интервью Людмиле Максаковой
Меньшова заявила, что Максаковой нравилось ее «бить по щекам»
05 апреля 2025, 14:25

Юлия Меньшова (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Телеведущая Юлия Меньшова рассказала о необычном интервью десятилетней давности с актрисой театра и кино Людмилой Максаковой, которая запугивала и игнорировала журналистку. Меньшова подчеркнула, что в тот момент она могла только ждать и наблюдать за происходящим.
«А из-за чего все пошло, необъяснимо до сих пор. Я не знаю почему? Возможно, потому что у Людмилы Васильевны в тот день было такое настроение, — добавила Юля. — Стало понятно, что это характер. Это просто удовольствие, что можно кого-то бить по щекам», — сказала Меньшова в подкасте Влада Аганова.
Ведущая подчеркнула, что редакторы не хотели выпускать ту программу в эфир, но сама Юлия решила, что телезритель должен обязательно это увидеть.

«…Я сказала, что они сошли с ума. «Я не только жива. Это будет непременно пущено в эфир. Обязательно! Понимала, что это настолько перешло все возможные границы, что и стало тем самым портретом», — добавила Меньшова.
Собеседница резюмировала, что у Людмилы Максаковой острый язык, а сама актриса — человек ироничный, которому нравится, что о нем так думают.

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«Бог отвел!»: бывший Лады Дэнс рассказал правду об отношениях с певицей

«Даже он не бессмертный»: Слава КПСС о смерти Паши Техника
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«Бог отвел!»: бывший Лады Дэнс рассказал правду об отношениях с певицей
Продюсер Величковский рассказал, что Лада Дэнс подхватила звездную болезнь
05 апреля 2025, 13:24

Лада Дэнс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бывший партнер певицы Лады Дэнс продюсер Леонид Величковский считает, что исполнительница подхватила звездную болезнь, и отношения знаменитостей не прошли проверку популярностью.
«Не поженились? На самом деле, слава Богу! Я сейчас, спустя годы, думаю, блин, это же меня Бог просто отвел! А если были бы дети! Я вообще не представляю, что было бы тогда», — сказал Величковский в беседе с Яной Чуриковой.
Пара разошлась на почве взаимных подозрений в изменах. Отношения длились четыре года, причем первые два, по словам продюсера, были счастливыми, а вот последние пару лет стали «полным раздраем», добавил Величковский. Он резюмировал, что Дэнс смогла его «затащить в постель», а спустя 30 лет назвала себя сокомпозитором и сопродюсером.

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Билеты на концерт умершего рэпера Паши Техника продаются в Тюмени
05 апреля 2025, 13:21

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Концерт умершего рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) отменен, однако билеты на его выступление еще продаются, пишет KP.RU. О кончине рэп-исполнителя стало известно накануне вечером.
«Друзья, в связи со смертью Павла концерт отменен. Возвраты придут всем автоматически в течение календарного месяца. Никуда писать заявку на возврат не нужно, мы вернем все билеты без исключения. Просим понять ситуацию», — заявили организаторы мероприятия.
Выступление Паши Техника должно было пройти 10 мая, билет на танцпол стоит 1490 рублей, а на «парный танцпол» — 2890 рублей. Паша Техник находился в коме, врачи диагностировали артисту пневмонию, полиорганную недостаточность и прочие проблемы со здоровьем.

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