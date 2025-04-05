«Шаляпину заплатили 1 млн»: Калашникова впервые рассказала о расставании с Прохором

Анна Калашникова (Фото: «Радио 1»)
Певица Анна Калашникова впервые раскрыла правду о расставании с Прохором Шаляпиным. Об этом она рассказала в подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» в эфире «Радио 1».
20 апреля 2016 года на Первом канале вышел скандальный выпуск программы «Пусть говорят» с участием Анны Калашниковой и Прохора Шаляпина. Во время передачи артист сдал ДНК-тест, который показал, что Прохор не является отцом ребенка Анны.
По словам телеведущей, изначально выпуск должен был быть посвящен подготовке звезд к предстоящей свадьбе, однако в процессе ход передачи изменился неожиданно для самой Анны.
Певица также раскрыла детали их истории с Прохором, которые привели к созданию скандальной передачи.
Звезда российского шоу-бизнеса добавила, что за это шоу ей заплатили 50 тысяч рублей, а Шаляпину выплатили миллион.
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По словам телеведущей, изначально выпуск должен был быть посвящен подготовке звезд к предстоящей свадьбе, однако в процессе ход передачи изменился неожиданно для самой Анны.
«Я никогда не делала никаких фейковых историй насчет беременности. На этой программе меня взяли в оборот и обманули. Прохор это везде признавал. Для меня этот эфир был представлен как предсвадебный, где мы выбираем платье, кольца, а в результате изюминкой выпуска стал ДНК-тест. Я сидела там и недоумевала», — рассказала Калашникова.
Певица также раскрыла детали их истории с Прохором, которые привели к созданию скандальной передачи.
«С 2014 года мы с Прохором были вместе, а в 16 году он сделал предложение. Накануне свадьбы у меня умерла бабушка, ее 40 дней выпали прямо на нашу дату бракосочетания. В результате нам пришлось перенести свадьбу на май. Пока я занималась похоронами, я упустила момент, что Прохора наша общая знакомая окрутила и наговорила ему кучу гадостей про меня. Затем он решился разорвать со мной отношения именно таким способом: придумать этот эфир и якобы не он, а телеканал все это сделал. Нас подставила общая близкая подруга», — заверила Анна.
Звезда российского шоу-бизнеса добавила, что за это шоу ей заплатили 50 тысяч рублей, а Шаляпину выплатили миллион.
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Екатерина Коршунова