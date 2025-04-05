«С первого дня в джунглях я положила глаз на Натана!»: Алена Жигалова призналась, что плакала из-за рэпера

Гуф, Алена Жигалова и Натан (Фото: Telegram @alenablin)
Алена Жигалова откровенно рассказала о своем участии в шоу «Звезды в джунглях». Интервьюер заявила, что влюбилась в женатого музыканта.
Рэпер Натан на шоу «Звезды в джунглях» открыто флиртовал с блогером Лерчек, а затем вступил в интимные отношения с певицей Бьянкой. Многие осудили поведение Натана на проекте.
Жигалова открыто сообщила о своей симпатии к музыканту.
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Жигалова открыто сообщила о своей симпатии к музыканту.
«Поплакала я, когда увидела его поцелуи, я прямо ревела, сидела. Я плакала. Серьезно он мне понравился. Любила, слезы проливала. А он — к одной, ко второй. А мне только песню спел по пьянке», — поделилась интервьюер на «Шоу Воли».
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Екатерина Коршунова